Piano e stabilizzazioni: due pesi e due misure. Sindacati perplessi con il Comune di Matera

Tant’è che i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil, Cristallo, Bollettino e Coppola, hanno chiesto la convocazione di un ”tavolo di confronto” per conoscere i motivi della modifica del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2025 e,in particolare, sui diversi orientamenti delle stabilizzazione su uno soltanto dei quattro dipendenti in organico. E gli altri tre? Risposta rinviata alle risposte che potrebbero venire dal tavolo di confronto. Nel comunicato dei sindacati valutazioni e interrogativi sulla questione.



SEGRETERIE TERRITORIALI

Matera, 02/10/2024 Al Signor Sindaco

Ai sigg. Assessori

Ai sigg. Consiglieri Comunali

Al Segretario Generale

Comune di Matera

All’Albo Sindacale

Oggetto: Informativa piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del comune di

Matera triennio 2024-2026 –II modifica e integrazioni – (piano triennale del fabbisogno del

personale, sottosezione 3.3 della sezione 3 “organizzazione e capitale umano.

Richiesta di integrazione e confronto.

Le scriventi oo.ss. sono state formalmente informate in data 01/10 u.s., mediante

trasmissione a mezzo PEC, della proposta di deliberazione di modifica del PIAO, con cui

l’Amministrazione intenderebbe procedere alla stabilizzazione di uno solo dei tre dipendenti

assunti a tempo determinato in forza della legge N. 178/2020, il cui contratto scade il

prossimo 7 novembre 2024. Un quarto vede la scadenza del contratto nel 2025.

Tutti e quattro i dipendenti in questione, ricordiamo assunti a seguito di concorso

pubblico, risultano perfettamente inseriti nell’organigramma dei servizi cui sono impiegati, e contribuiscono con la loro professionalità e competenza al raggiungimento degli obiettivi

gestionali complessivi del settore e dell’Ente.

Rilevato che la legge in questione consente di procedere alla stabilizzazione dei

professionisti assunti a tempo determinato per non disperdere le professionalità e l’organicità funzionale nel frattempo acquisita, come il Comune di Matera intenderebbe in effetti fare, ma per una sola unità, e rilevato che il Comune di Matera ha a disposizione “spazi assunzionali” ampiamente sufficienti e considerato altresì l’esiguità degli “spazi finanziari” occorrenti anch’essi disponibili, le scriventi oo.ss., chiedono che l’amministrazione riveda l’ipotesi di decisione che intende prendere, includendo tutti i dipendenti a tempo determinato tra gli stabilizzanti.

Parimenti si chiede che la stabilizzazione sia disposta anche per il personale in forza ai

servizi sociali, il cui contratto è in scadenza al 31/12/2024.

Anche in questo caso la mancata stabilizzazione comporterebbe un gravissimo vuoto

funzionale in un settore di estrema importanza per l’Ente e vitale per la fascia della

popolazione servita, atteso le delicatissime problematiche trattate.

Nell’auspicio che la presente venga tenuta in debita considerazione, prima dell’adozione della proposta modifica del PIAO, le scriventi oo.ss. chiedono, con cortese sollecitudine, l’attivazione del tavolo di confronto sindacale, improntato alla partecipazione consapevole, nonché alla prevenzione e risoluzione di possibili conflitti, fine precipuo espressamente codificato nell’art. 3 del CCNL 16.11.2024.

f.to Cristallo f.to Bollettino f.to Coppola