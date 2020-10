La ricorrenza dei defunti è alle porte…Ma il rischio c’è tutto di trasformare la città, con progetti a compartimenti stagni, in un ordinato e monumentale cimitero urbano. La definizione ‘’colorita’’ è del prosindaco, titolo ad honorem e senza retribuzione, Antonio Serravezza preoccupato per le progettazioni a scadenza e senza un rapporto ‘armonico’ con bisogni dei cittadini e funzioni urbani. Non siamo ancora alle demolizioni (vedi la scuola media Torraca di via Aldo Moro o l’ex centrale del latte del rione Serra Venerdi) e nemmeno alla cantierizzazione di piazza della Visitazione con quel grande areatore a vista che troneggia a ridosso della megastazione delle Fal, che ha destato e non poche polemiche. Serravezza fa riferimento al traffico e alle tante contraddizioni del centro con il ‘’boulevard’’ lungo l’asse via don Minzoni- via Ascanio Persio rispetto a una degradata via Roma con marciapiedi a cordolo chiuso che fa gridare rabbia tra commercianti e residenti per il trattamento da ‘figli e figliastri’’ e senza che il problema del traffico sia stato risolto. Anzi. Aumentato, con le ztl a macchia di leopardo, i parcheggi sempre più rari visto che quello di via Pasquale Vena è ancora chiuso. C’è l’alternativa di via Scotellaro con il cordolo al centro strada ‘’spaccamarmitte’’ che andrebbe rivisto. Mezzi pubblici? Certo. Ma senza corsie preferenziali non si va da nessuna parte. Serve una revisione con Pum, Pums e via elencando. Serve quel disegno di città, fatto di regolamento urbanistico e altri piani inattuati o da definire, che impongono scelte precise. Materia di studio per il sindaco Domenico Bennardi, la nuova giunta e, naturalmente, la città.



LE RIFLESSIONI DEL PRO SINDACO

Siamo in un momento critico per il futuro di Matera e non ce ne accorgiamo. In tutta la città gli amministratori stanno preparando una serie di progetti di riqualificazione che fisseranno i caratteri delle zone centrali per generazioni a venire. Si vogliono demolire superfici; solo in alcuni casi la trasformazione è già in corso e si è pronti a partire con le costruzioni, i progetti saranno presto completati. Piazza della Visitazione di che tipo di progetto si tratta? Tutto molto spazioso, verde, poco affollato. Grandi vedute su spazi aperti. Tutto solido, simmetrico, ordinato. Netto, deciso, monumentale. Tutte le caratteristiche di un ben tenuto, dignitoso, cimitero urbano. Senza quasi alcuna eccezione tutti i progetti propongono una risposta standardizzata ad ogni necessità: commercio, salute, cultura, amministrazione, di qualunque attività si tratti, si prende un pezzo della vita della città, lo si astrae dal trambusto del centro, e lo si ricolloca come isola autosufficiente, in maestosa solitudine. La città ha bisogno di una ripulita, perché è sporca, congestionata. Ma ci sono anche cose che vanno benissimo, e con la sola vecchia e semplice osservazione possiamo scoprire quali sono. Possiamo vedere cosa piace alla gente. Il primo posto dove guardare è la strada. E bisogna anche farlo alla svelta, perché questi progetti non stanno solo portando via i rumori e il traffico delle macchine dalla strada, stanno portandosi via anche la strada. Al suo posto ci saranno spazi aperti, ampie vedute, tanto posto per tutti. Ma la strada fa molte più cose di qualunque altra parte della città. È il suo sistema nervoso, dove scorrono umori, sensazioni, sguardi. È il principale punto di scambio e comunicazione. Chi usa le città lo sa benissimo, che non c’è bisogno di meno strade, ma di più, soprattutto per i pedoni. Eliminare le auto è importante solo per via delle grandi occasioni che apre per far funzionare meglio le strade, mantenere le attività compatte e concentrate. È impossibile ricreare il notevole intreccio, la vivacità di un centro, usando la logica astratta di poche persone. Una città è in grado di dare qualcosa a tutti solo perché è stata costruita da tutti. E così dovrebbe essere anche per il futuro: architetti e urbanisti possono dare un contributo essenziale, ma anche più vitale è quello del cittadino. Dopo tutto, è la nostra città. Il suo ruolo non è semplicemente quello di accettare i progetti degli altri, ma di mettere direttamente le mani in pasta. Ciò che ci aspettiamo da questo nuovo sindaco e dalla sua giovane giunta comunale.