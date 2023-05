Petronella sindaco di Altamura per 18 voti. E ora la giunta

Quando si va al ballottaggio ci sta a vincere per una incollatura. E così Vitantonio Petronella(alla guida della coalizione Altamura protagonista) è il nuovo sindaco della città murgiana con 15152 voti (pari al 50,3 per cento) rispetto a Giovanni Moramarco con 15134 voti (49,7 per cento). Una vittoria per 18 voti. La coalizione del primo cittadino (9 liste con Lega, pezzi del Pd e liste centriste) , in attesa della proclamazione degli eletti, avrebbe 15 seggi . Alle opposizioni andrebbero 7 seggi per Moramarco ( con 6 liste sostenuto da Fi, Fdi e civiche) per la coalizione di Moramarco 1 a Michele Loporcaro (M5s). Umori diversi tra gli sfidanti. Ma attendiamo la proclamazione ufficiale degli eletti ,l’insediamento del nuovo governo cittadino per conoscere la squadra che dovrà affiancare il sindaco nella gestione della città. Tanti i problemi da affrontare e un programma da portare avanti ,possibilmente con un costruttivo confronto con le opposizioni e con l’apporto dei cittadini. Auguri.

La foto del servizio è tratta dalla pagina social del candidato sindaco Petronella