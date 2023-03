Petronella si impegna. Se Sindaco un assessorato alla Disabilità

Una comunità e una città sono inclusive se pongono attenzione alle fasce deboli, come le persone che hanno disabilità di vario tipo, e alle famiglie – se ne hanno – che si occupano di loro. Ma servono volontà, sensibilità e risorse. Il candidato sindaco di Altamura, Antonio Petronella, ha annunciato che – in caso di elezione- istituirà in giunta una delega assessorile alle disabilità e un Osservatorio permanente con le associazioni di settore. L’annuncio nel corso dell’incontro con due parlamentari della Lega, il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli e con l’on Rossano Sasso, svoltosi in Municipio. La campagna elettorale, intanto, va avanti in attesa del voto.

COMUNICATO STAMPA

Il Ministro Alessandra Locatelli ad Altamura: l’alterità è una risorsa da valorizzare

Esemplari l’impegno dell’On. Sasso e la grande sensibilità e competenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. E’ stato un momento di singolare coinvolgimento l’incontro tenuto, oggi, in Sala Consigliare ad Altamura, alla presenza di moltissime famiglie e associazioni interessanti e interessate. La ferma convinzione che l’alterità è un’immensa risorsa a cui riservare particolare attenzione facendosi carico, quale Comunità, di quelle diversità a cui dare prioritaria accortezza e supporto. Ammirevole la passione e la competenza del Ministro che ha disposto tutto l’impegno a dare seguito alle istanze poste alla Sua attenzione. Diventa un impegno nel prossimo Governo della Città di Altamura la definizione di una delega assessorile “alle Disabilità” e la costituzione di un osservatorio permanente composto da Istituzioni preposte, Associazioni e Comitati che si occupano di disabilità. Determinante si rivela l’apporto dell’On. Rossano Sasso, quale Parlamentare del Territorio, a farsi promotore di importanti iniziative di Governo nell’interesse di Altamura e della Murgia

Altamura, 28.03.2023 Antonio Petronella