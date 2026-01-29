Petronella: Con la Meloni? No. Voci false!

Né fratelli, né sorelle, né compari e né comari d’Italia. Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, alla guida di una civica e di una coalizione dalle caratteristiche definite, bolla come false quanto riportato da un quotidiano circa un suo presunto passaggio nelle file di Fratelli d’Italia, in cambio della ”sicurezza” di un secondo mandato. Petronella resta civico e nessun passaggio nel partito della fiamma tricolore guidato da Giorgia Meloni.



Dichiarazione del Sindaco Petronella su situazione politica.

Apprendo da notizie di stampa di un mio ipotetico passaggio al partito di Fratelli d’Italia, in cambio di “ipotecare il suo secondo mandato come primo cittadino”. Niente di più falso! Non ho mai reso alcuna intervista o dichiarazione sull’argomento.

La mia coalizione si è sempre contraddistinta per un marcato profilo civico, tanto che nessun partito ha presentato liste a sostegno del sottoscritto con simboli.

Pertanto, rimetto ai mittenti queste fantasiose ricostruzioni o riposizionamenti, mantenendo la posizione civica che dall’inizio della mia discesa in campo ho scelto e continuo a scegliere.

Il sindaco, Vitantonio Petronella

Dal Palazzo di Città, staff del Sindaco