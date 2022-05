Rispetta la scelta dei componenti della commissione esteri di dimettersi, ma il senatore Vito ‘Petroc” Petrocelli non si dimette, nè ha mai pensato di farlo, dalla presidenza della commissione Esteri del Senato. Una decisione sollecitata da più parti dopo il voto contrario alla risoluzione della maggioranza di governo sulla guerra in Ucraina. Posizione, ricordiamo, che lo avevano additato subito come filorusso. Il parlamentare, dal canto suo, aveva ribadito – sintetizziamo- che quel conflitto andava affrontato in altra maniera, con le armi della diplomazia, pur condannando l’azione nefasta della guerra e dei lutti che porta alla società civile. E così stamattina, 4 maggio, a margine della commissione – durata pochi minuti- per discutere delle dimissioni dei suoi componenti, Petrocelli ha ribadito di non essersi dimesso e di non escludere il ricorso alla Corte Costituzionale, dopo essersi consultato con il legale di fiducia.

Il presidente, riferendosi alla decisione assunta dai colleghi l’ha definita una scelta, in attesa di essere formalizzata, di grande responsabilità’ e, allo stesso tempo, ‘un pericoloso precedente , in relazione al clima di guerra che Europa e Mondo stanno attraverso. Il governo italiano, del resto, sostiene l’Ucraina, in continuità con quanto deciso da Unione Europea e dalla Nato. Petrocelli, con il suo voto contrario, ha detto di pensarla in altro modo. Resta fedele alla linea, la sua, con la coerenza di sempre. Continua a mantenere buon rapporti a Est , a Matera ha accompagnato in visita l’ambasciatore cinese, e in Occidente. Come andrà a finire? Petrocelli non si muove. Ma ha detto chiaro e tondo che non starà a guardare. E’ ancora alla guida della commissione esteri e fa parte del movimento cinque stelle, alle prese – come ha affermato il segretario Giuseppe Conte- con tentativi di ‘estromissione” dal Governo del ”tutti insieme incompatibilmente”. E non ci sembra sia il momento di continuare a spaccare e a perdere ulteriori forze, dopo le dimissioni e le espulsioni dei mesi scorsi. L’anno prossimo si vota e il firmamento pentastellato,alla ricerca di una stella polare, non ci sembra brilli di luce propria al centro e in periferia.