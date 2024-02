Petizione anche all’Unione Europea per ritorno Ilaria Salis in Italia

Qualcosa si sta muovendo nel nostro Paese per cercare di risolvere la vicenda della insegnante Ilaria Salis, detenuta in Ungheria con l’accusa di partecipato all’aggressione di due neonazisti, e comparsa davanti ai giudici in catene. Immagini che hanno destato indignazione nell’opinione pubblica che ha chiesto al nostro Governo di intervenire, aldilà delle perplessità di alcuni…Sui diritti della persona non si transige e su questo l’Unione europea deve prendere posizione, contro qualsiasi Paese li vìola , come già accaduto in altri occasioni. Da qui la petizione su Avaaz per chiedere che Ilaria Salis torni in Italia.E del resto a giugno si voterà per il rinnovo del Parlamento e non potrà essere ignorato il tema dei diritti, delle libertà e della dignità di tutti i cittadini. Non dimentichiamolo, pensando a quanti, partendo proprio da quei principi hanno contribuito a costruire l’Europa.

LA PETIZONE DAL SITO DI AVAAZ



Alla Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen; al Commissario europeo della giustizia, Didier Reynders; alla Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni:

Noi, cittadini europei, siamo sconvolti dai maltrattamenti inflitti a Ilaria Salis, detenuta in condizioni inumane in Ungheria. Accusata di aver partecipato all’aggressione di due neonazisti, che hanno riportato solo ferite lievi, ora rischia 11 anni di carcere. Questo caso sembra, più che un atto di giustizia, un atto politico contro chi si oppone ai crescenti movimenti di estrema destra. Facciamo pressione sulle autorità ungheresi per farla tornare e affrontare il processo in Italia. Non solo per Ilaria, ma per difendere concretamente i diritti civili ed umani e la democrazia, chiediamo alla Commissione che prenda immediatamente una posizione in merito.

Fate rientrare Ilaria Salis in Italia!

Ilaria Salis, insegnante di 39 anni, sta affrontando una situazione atroce a Budapest.

Rinchiusa da quasi un anno in condizioni che sfidano la decenza umana, incatenata, trattata come un pericoloso terrorista internazionale in una cella infestata da parassiti. Si trova in Ungheria, dove il governo sta costantemente riducendo i diritti umani e la libertà di espressione, e rischia 11 anni di carcere.

Accusata di aver aggredito due militanti neonazisti, che hanno riportato solo lievi ferite, Ilaria è l’esempio agghiacciante di una più ampia lotta contro la repressione politica e le violazioni dei diritti umani.

Uniamo le nostre voci per chiedere ai funzionari dell’UE di farla tornare in Italia e di denunciare a livello internazionale gli abusi che si verificano nelle carceri ungheresi!

Pubblicato il: 31 gennaio 2024

