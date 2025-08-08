Pessolano soccombe all’arroganza del Marchese del grillo

Marcello Pittella è l’emblema vivente della decadenza della politica in cui spregiudicatezza ed arroganza sono gli ingredienti più evidenti. La ulteriore dimostrazione è giunta in queste ore in cui ha chiesto ed ottenuto da Carlo Calenda il commissariamento di Azione Basilicata e la nomina di se stesso a commissario. Perchè? Non gli garbava che il legittimo segretario regionale, Antonio Pessolano, pretendesse -pensate un pò- di fare proprio il segretario regionale. E avesse avuto persino l’ardire di rivendicare tale ruolo pubblicamente a fronte della sua spocchiosa invadenza da “padre padrone“. Pessolano, lo aveva fatto con chiarezza, fermezza e dignità proprio lo scorso 18 luglio a fronte della strafottenza di Pittella e Morea, quando scrisse in una nota : “Si ricorda che la coalizione di governo attuale deriva dal contributo dei partiti e dei segretari; per questo motivo, si auspica che i partiti mantengano il proprio ruolo senza essere sostituiti dai consiglieri. I partiti non dovrebbero essere considerati semplicemente come strumenti per raggiungere obiettivi individuali. Le generazioni future necessitano di fiducia nella politica e nei partiti…“. Centrando uno dei drammatici problemi della politica attuale: lo strapotere degli eletti rispetto allo strumento principe della democrazia italiana (richiamato non a caso nell’art.49 della Costituzione), ovvero i partiti. Strumenti oramai annichiliti e sodomizzati dall’eletto di turno che con i voti ottenuti (e ritenuti proprietà privata) impongono le scelte più utili ai propri interessi personali. E se non accontentati -come bambini permalosi- prendono il pallone e vanno via. Ed è ciò che è accaduto nella fattispecie, così come rivelato da Antonio Pessolano in una ampia intervista rilasciata a Rocco Pezzano su “L’Altravoce-Il Quotidiano Basilicata” di oggi dal significativo titolo “Pittella usa modi da bullo della politica“. Da uomo con la schiena dritta ricostruisce tutto il percorso che ha visto snocciolarsi in questi mesi. “Viene commissariata la regione Basilicata -dichiara Pessolano- perché è stata una richiesta di Marcello Pittella e del consigliere Nicola Morea, diciamo sotto ricatto».In che senso? «Hanno ricattato a livello nazionale dicendo che, se non avessero commissariato il partito, avrebbero preso le distanze uscendo proprio dal partito, perché il segretario regionale probabilmente non era in linea rispetto ai loro voleri e alle loro intenzioni». Quindi lei afferma che è stata una richiesta precisa di Pittella e Morea, e la richiesta Pessolano la definisce un ricatto perché altrimenti se ne sarebbero andati da Azione? «Ma certamente. Non l’hanno detto chiaramente, ma l’hanno fatto intendere alla segreteria nazionale, alla direzione, anche a me stesso, dicendo che purtroppo le mie posizioni prese ultimamente rispetto alla loro gestione non andavano bene». E ancora «A Pittella serviva un partito perché ha fatto a me quello che a lui hanno fatto ad agosto del 2022, io ho dato il mio posto al Senato perché sono andato dal notaio a ritirare la mia candidatura per farlo entrare in Azione, per farlo stare in un partito sano, dove poi alla fine lui è stato un caterpillar in una vetrina di cristallo. Ha cercato di asfaltare tutto perché giustamente aveva bisogno del partito dove poter gestire le proprie cose, le nomine e tutto quanto». Una situazione chiara, dice: “dal giorno dopo l’elezione i due consiglieri sono spariti completamente, non si sono confrontati con il partito, non hanno mai chiesto un confronto sui temi e sulle nomine da effettuare e hanno lavorato per conto loro.” Oggi ci troviamo in questo stato: il partito non ha correnti, ha solamente un uomo che vuole comandare su tutto, vuole fare le nomine ed è sbagliato. Ha sbagliato anche il livello nazionale perché il commissariamento è privo di motivazioni, è privo di discussione sia a livello nazionale che locale e poi oltretutto si nomina come commissario un lucano, lo stesso che ha chiesto il commissariamento per scopi personali». Ma è costretto a riconoscere che «Carlo Calenda e tutta la segreteria nazionale… hanno messo sulla bilancia i voti di chi ne aveva di più oppure aveva più interessi, quindi il ricatto è stato chiaro e io lo subisco come uomo ma come politico no». Pessolano rivela che “Il commissariamento è stato effettuato con una dichiarazione del segretario nazionale, senza motivazioni, senza un confronto. La direzione ha dovuto subire una scelta e basta. Purtroppo è stato avviato un metodo di bullismo politico per far pagare a qualcuno il non allineamento alla politica che qualcuno vuole. Io non avrei mai scelto un commissario lucano o Pittella, è la persona meno adatta. Metterà le persone che vuole lui, facendo i congressi farlocchi. E che partito è? Il partito della persona, non è più un partito. Lui non è adeguato perché ha troppi interessi personali, non può essere il commissario». Tutte argomentazioni sacrosante, logiche e giuste se si dovesse corrispondere ad una politica nell’interesse dei cittadini. Ma, purtroppo, non è così. Con tutti i guasti e lo schifo che ne deriva. E così ora il “Pittella pigliatutto” -dopo la presidenza del consiglio, il potere di nomine assoluto, l’assunzione all’asp come urologo, lo stagista radiologo al San Carlo- indosserà questa altra uniforme da “commissario” e potrà declamare ancora una volta -in faccia al povero Pessolano e a noi tutti e con il sorrisetto beffardo da Marchese del grillo: io sò io e voi non siete un cazzo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.