Pessolano (Azione): il teatrino sulla sanità dei meloniani di lotta e di governo

“Sulla Sanità lucana la maggioranza mette in scena l’ennesimo rimbalzo di responsabilità”. Lo dichiara il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano, che aggiunge: “La nota di FdI con cui chiede al governo regionale di rivedere la delibera sui tetti di spesa sanitari (https://giornalemio.it/politica/sulla-sanita-privata-alla-regione-basilicata-e-lora-dei-fratelli-coltelli/) ha qualcosa di incredibile e di kafkiano. Da un lato Bardi prova a raccontare una realtà alternativa sui conti della sanità regionale e cerca di sminuire le gravi conseguenze di scelte fatte, che hanno nomi e cognomi, e che stanno ricadendo con durezza sulla vita dei lucani, soprattutto i più fragili; dall’altro questo teatrino delle dichiarazioni a mezzo stampa con cui una parte significativa dell’attuale maggioranza, i meloniani di lotta e di governo, mette in discussione gli atti assunti dalla giunta regionale di cui fa parte con ben due assessori. Se di mezzo non ci fosse la Basilicata, a cui dimostrano di non tenere così come si affannano a dichiarare, ci sarebbe da ridere ma la situazione è talmente grave che non può essere sottovalutata e minimizzata, come pure chi mal governa sta provando a fare“.

“Non è più accettabile – continua Pessolano – un atteggiamento del genere, serve un netto cambio di passo per garantire ai cittadini le cure e l’assistenza necessarie. Così come non è tollerabile che le sorti di questo governo regionale, ormai stanco e logorato da continue lotte interne, si stia giocando sui temi fondamentali per il futuro della Basilicata. Siamo pronti a mobilitarci per difendere la sanità lucana, chiamando all’azione tutti coloro i quali – partiti, sindacati, associazioni e singoli cittadini – non intendono arrendersi allo smantellamento della Basilicata, e del suo sistema sanitario regionale, che qualcuno sta mettendo in atto. Prima vengono gli interessi dei lucani e poi quelli dei destini politici singoli“.