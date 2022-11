Pessolano (Azione): ASP e CROB senza DG, Bardi non può più perdere altro tempo

“Apprendiamo dagli organi di stampa locale, con indignazione e sgomento, che in Regione Basilicata si stanno avanzando alcuni dubbi circa la forma degli avvisi pubblici indetti dalla Giunta regionale per gli incarichi dei nuovi Direttori generali dell’IRCSS CROB di Rionero e dell’ASP di Potenza, in scadenza il prossimo 4 dicembre.” Così dichiara il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano, che aggiunge: “mentre la sanità lucana ed i cittadini soffrono per le carenze del personale e per la mancanza di una vera e propria strategia regionale per far fronte alla tante, troppe, criticità del sistema sanitario lucano, a partire dalla riduzione dei tempi delle liste di attesa, la politica della destra continua a non decidere e si preoccupa solo di dilatare i tempi senza assumersi la minima responsabilità. A chi serve tutto ciò? Certamente non ai lucani che sono stanchi di questa inefficienza ampiamente dimostrata dall’attuale – forse – maggioranza.”

“Al netto del fatto che il tentativo di cercare motivazioni – continua Pessolano – al fine di differenziare due procedure tra loro omogenee, ritardando così l’individuazione delle apicalità della sanità regionale, alimentano forti sospetti di imparzialità e di mancanza di trasparenza, come già fatto recentemente, chiede al Presidente Bardi di mettere subito in sicurezza la tenuta della gestione strategica del CROB e dell’ASP con l’utilizzo delle graduatorie già esistenti e tutt’ora valide. A cosa serve avere pieni poteri se poi non li si usano nella maniera giusta?”

“Oltre a confermarsi in maniera sempre più evidente la grave inadeguatezza politica e amministrativa dell’attuale governo regionale – conclude il leader di Azione – iniziamo ad avere più di qualche sospetto circa i metodi che la Giunta Bardi, quella che doveva essere del cambiamento ma che si sta svelando del peggioramento, continua a perpetrare nell’amministrazione della cosa pubblica lucana. Non bastano solo i bonus, serve mettersi al lavoro per garantire un servizio sanitario all’altezza. I lucani sono stanchi, la misura ormai è colma.”