Pessolano al contrattacco e chiede: atti della direzione nazionale e commissariamento di Calenda

Carlo Calenda -che dal Portogallo, in cui è in vacanza con la famiglia, ha scaricato con un post sul proprio profilo social (“Questo buffone che usa gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vaiasse varie, viene espulso da Azione con effetto immediato per comportamenti non compatibili con un incarico istituzionale. Mi scuso con gli elettori.”) l’imbarazzante consigliere regionale campano Pasquale Di Fenza, per la sua performance in compagnia di tiktoker negli uffici istituzionali– non pensi di poter archiviare la pratica lucana di “Pessolano” altrettanto in fretta. Infatti, l’ex segretario regionale messo da parte per lesa maestà al nuovo arrivato che si ritiene dominus del partito, non ha alcuna intenzione di andarsene a testa bassa. Prima, intende comunque esperire tutti i passaggi consentiti da quelle regole interne che dovrebbero garantire gli aderenti al sodalizio. Quindi, come reso noto con il comunicato che riportiamo a seguire, Pessolano passa al contrattacco, spiega di aver intrapreso “le iniziative necessarie affinché sia fatta piena chiarezza e siano individuate eventuali responsabilità” per quanto accaduto. Chiede non solo l’accesso agli atti della direzione nazionale in cui è stato deciso il commissariamento del partito lucano, ma persino di verificare la presenza dei “requisiti necessari per il commissariamento della Segreteria Nazionale“. Una richiesta forte e formalizzata con l’invio di una PEC “al Collegio dei Probiviri del partito”. Ecco il comunicato stampa che la illustra. “In qualità di cittadino libero, -scrive l’oramai ex segretario di Azione Basilicata- ho sempre contribuito attivamente alla vita politica, con l’obiettivo di promuovere il progresso della Basilicata e contrastare pratiche politiche inefficaci. Recentemente, ho evidenziato come sia stato compiuto nei miei confronti, e nei confronti della figura del Segretario Regionale, un atto non dovuto, caratterizzato da modalità arroganti e da dinamiche assimilabili a forme di bullismo politico, pur avendo sempre ottenuto risultati eccellenti a livello nazionale nelle competizioni svolte. Ritengo che simili episodi non debbano essere trascurati, poiché coinvolgono non solo la mia persona, ma anche tutti coloro che subiscono quotidianamente comportamenti analoghi. Per tali motivi, ho ritenuto opportuno intraprendere le iniziative necessarie affinché sia fatta piena chiarezza e siano individuate eventuali responsabilità. In data odierna, ho formalmente richiesto al Collegio dei Probiviri del partito Azione, che trovato in copia, tramite PEC (Pessolano-Richiesta al Collegio dei Probiviri Partito di Azione 9-8-2025), la verifica dei seguenti aspetti: • Il rilascio del deliberato integrale corredato dalla registrazione della seduta. • La verifica sulla necessità e sulle motivazioni del commissariamento della Regione Basilicata e del Segretario, considerando che la regione ha sempre ottenuto i migliori risultati in Italia. • Accertamento della presenza dei requisiti necessari per il commissariamento della Segreteria Nazionale, in relazione all’esercizio dei poteri previsti. Sono consapevole delle possibili resistenze che potrebbero ostacolare una comunicazione trasparente e un accertamento oggettivo delle responsabilità. Pur avendo concluso la mia esperienza all’interno di Azione, intendo proseguire il mio impegno civico e politico a favore della Basilicata e dei suoi cittadini, lavorando per la costruzione di una comunità libera, produttiva, sana e accogliente, capace anche di incentivare il ritorno di quanti sono stati costretti ad allontanarsene a causa di episodi come quello da me vissuto.”

