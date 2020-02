Non ce ne eravamo dimenticati di quella ricorrenza, il trentennale della sua scomparsa, ma le squallide vicende da influenza da ‘’Coronavirus’’ hanno fatto slittare un ricordo, doveroso, del combattente socialista Sandro Pertini, nonché figura popolare di partigiano- presidente della Repubblica, che seppe stare in trincea più che nel Palazzo. A pensarci un altro combattente, fedele alla linea, come Francesco Calculli tra gli animatori più tenaci e sostenitori della Casa Museo del Comunismo e della Resistenza antifascista che ha sede a Matera in via Gattini. E Sandro Pertini in quegli ambienti ci sta benissimo per quello che ha fatto per il Paese e per l’Europa. Socialista atipico, tutto d’un pezzo, mal sopportato o mal digerito se preferite da Bettino Craxi, rifugiatosi in Tunisia ad Hammamet a causa di Tangentopoli. Ma apprezzato, e con reciproca stima, dal segretario del Pci Enrico Berlinguer che aveva in comune la battaglia sulla questione morale . Le immagini di Pertini al suo funerale confermeranno questo rapporto, insieme a quello degli italiani che nel 2000 lo indicarono come l’Italiano del XX secolo. E a ragione. Ha lasciato una eredita politica e, soprattutto morale, di alto profilo raccolta da pochi, a giudicare dalle equivoche e sinistre (nel senso pieno del termine) che si vedono in giro oggi, dentro e fuori del Parlamento…

Dal sito “Casa Museo “Storia del Comunismo”

MEMORIA: SANDRO PERTINI IL COMBATTENTE SOCIALISTA CHE RIFIUTO’ DI ESSERE IL MONUMENTO DI SE STESSO.

Oggi, a trent”anni dalla scomparsa, la vita di Sandro Pertini resta in ogni senso straordinaria. E’ che è pedagogico riscoprire perchè testimonia la nobiltà della politica in questa opaca stagione di antipolitica, pericolosi rigurgiti di neofascismo, pittoreschi movimenti ittici senza bandiere, e sinistre istituzionali pseudo liberiste senza idee e seri programmi di trasformazione sociale. Pertini, il grande combattente antifascista, che dall’esilio in Francia sogna di organizzare un Resistenza al Fascismo da esportare in Italia, mentre per campare dovrà arrangiarsi come imbianchino e manovale. Commovente, e senza retorica quando parla della galera, che per lui è «un posto di combattimento» dove «lottare senza speranza e senza paura». Struggenti le sue sfuriate epistolari con la vecchia madre. Era «colpevole» di aver chiesto la grazia per lui al regime, nel 1933 e, un paio d’anni più tardi di aver implorato almeno il confino vicino a casa sua… a Stella. «Come mai voi vi ostinate a sperare che il mio animo in questi anni possa essere cambiato e divenuto piu’ arrendevole! Ma siete, dunque, sordi e ciechi?» E non manca lo strazio per il fratello Eugenio, comunista, ucciso barbaramente nel lager di Flossenburg, in Germania, proprio in quello stesso 25 aprile 1945 in cui lui entra nella Milano liberata. Ma il filo che tiene tutto insieme è la fede incrollabile di Pertini nel Socialismo, fede in gestazione fin da quand’era ragazzo e trasformatasi in concreta ansia di rivolta all’indomani del delitto Matteotti, nel 1924. Dopo la sconfitta del Fascismo entra in Parlamento e il suo modo di stare nella politica è limpido e non scende mai nel piccolo cabotaggio del bieco compromesso opportunistico. Custode convinto dell’autonomia del Partito Socialista nei confronti del PCI, Pertini però rifiuta categoricamente la rottura politica di collaborazione con il vecchio gruppo dirigente dei comunisti italiani, imposta al suo partito da Bettino Craxi, e le cui a dir poco disinvolte scelte in politica economica e di discutibili alleanze in Parlamento, il partigiano Sandro volle sconfessare con la spontanea intransigenza che fu uno dei tratti distintivi del suo carattere anticonformista. Da parte sua Craxi non nascose mai la sua antipatia per quel socialista intransigente d’altri tempi, che nelle riunioni private con gli uomini del «suo cerchio magico» apostrofava con tono sprezzante come il compagno con la «testa d’osso». Ai comunisti invece Pertini piace molto, sopratutto quando è corso al capezzale di Berlinguer morente e lo ha pianto. Quando Pertini fu eletto presidente della Repubblica nel 1978 restitui la speranza agli italiani in un fase in cui il Paese attraversava l’attacco più acuto del terrorismo, ed era sotto l’incubo di una grave crisi economica e morale. Il suo stile schietto, il coraggio e tempra morale, l’intransigenza democratica che Pertini impose anche alla massima carica istituzionale, gli fecero conquistare una popolarità immensa, paragonabile solo a quella che riscosse Enrico Berlinguer. E per la quale, alla vigilia del 2000, i cittadini lo hanno indicato ( fonte Doxa) come «l’italiano del XX secolo» . dir. F.C.