Se l’energia sprigionata da esplosioni, implosioni, movimenti, posizionamenti e riposizionamenti di uomini, donne, movimenti e partiti potesse essere accumulata, e redistribuita , risparmieremmo eccome sulla bolletta energetica. Ma gli effetti di questo dinamismo si vedranno più avanti nei grandi appuntamenti, le elezioni, e quando servirà contarsi e dire la propria. Sotto questo aspetto la Puglia con gli equilibri e le maggioranza in corso d’opera alla Regione e, via via, negli enti locali è un esempio di virtuosismo e di crescita. Qualcuno si scandalizzerà, ma occorre guardare oltre ed essere lungimiranti. Del resto è una corsa al centro e se ci saranno regole, paletti e programmi tutto sarà più chiaro. E così da Bari ad Altamura il laboratorio avanza con la nomina di Gino Perrucci a coordinatore di Puglia Popolare, il movimento promosso dall’imprenditore Massimo Cassano che vanta esperienze di governo centrale e territoriale. A Perrucci, nella foto con Massimo Cassano, gli auguri di buon lavoro per stimolare il dibattito nell’affrontare i tanti problemi di Altamura, in primis, del comprensorio murgiano e in un territorio ”cerniera” tra Basilicata e Puglia.

Il Dottor Gino Perrucci è il coordinatore del gruppo altamurano di “Puglia Popolare”.

Gioacchino (Gino) Perrucci è il coordinatore del neo-costituito gruppo “Altamura Popolare”. Su indicazione dei promotori altamurani, la nomina è stata affidata giovedì 10 febbraio dal Presidente Massimo Cassano. Il coordinamento di Altamura ringrazia il Presidente Cassano per la fiducia accordata e la singolare disponibilità a condividere e sostenere tutte le attività politiche volte al risveglio della Capitale della Murgia. Le indiscusse e riconosciute qualità morali e professionali del Dottor Perrucci, alla guida del movimento, sono il primo passo per compiere un’inderogabile missione nell’interesse delle generazioni future.

Altamura, 12.02.’22 “Puglia Popolare” – Altamura