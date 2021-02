“È davvero avvilente leggere certe notizie sui quotidiani, soprattutto se si pensa che siamo nel 2021, un periodo in cui è tutto informatizzato e la burocrazia dovrebbe essere più semplice da affrontare. Evidentemente negli uffici amministrativi dell’ASM di Matera l’Agenda Digitale non è di casa: è scandaloso leggere che la perdita di alcune PEC inviate per candidarsi ad un avviso pubblico per infermieri abbia rallentato o persino bloccato l’assunzione di nuovo personale.”

Lo scrive in una nota il consigliere regionale del M5S Gianni Perrino che così prosegue:

“La faccenda diventa ancora più grave se si somma al grave periodo di emergenza che stiamo affrontando e a tutte le necessità che dovremmo fronteggiare per predisporre al meglio la campagna vaccinale.

Errori di questo genere sono imperdonabili ed imbarazzanti. Sono passi falsi che gettano discredito sull’intera organizzazione del comparto sanitario.

Chiederemo i dovuti chiarimenti al D.G. facente funzioni Annese nella speranza che sia stata ricostruita la catena delle responsabilità alla base di questo errore grossolano.”