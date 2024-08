Perri capo di gabinetto alla Regione? Naturale…

E’ rimasta una casella vuota nell’organigramma dirigenziale della Regione Basilicata, dopo la nomina dei dirigenti della seconda giunta guidata da Vito Bardi , seguita da commenti di delusione ( https://giornalemio.it/cronaca/la-giunta-regionale-di-basilicata-ha-nominato-i-nuovi-direttori-generali-commenti/ ) per l’assenza di figure del Materano (l’unico e l’ultimo è stato Giovanni Oliva) o di consenso per riconferme e nuovi ingressi. Il campanile, è inevitabile, continuerà a suonare a martello…Ma contano i risultati e la volontà e la capacità dei territori di rapportarsi con la Regione. Anche con il capo di gabinetto che dovrebbe avvenire a breve.



E i ”rumori” o, se preferite, ”Radio Fante” da via Anzio dà per scontata o quasi la nomina in quel delicato incarico politico-amministrativo del manager Giampiero Perri, che ha un curriculum corposo per l’esperienza maturata in vari settori. Del resto nella prima giunta Bardi ha guidato la segreteria particolare del presidente nel Dipartimento uffici di diretta collaborazione della massima carica regionale: dal Pnrr ad altri aspetti di collaborazione. Attendiamo , salvo sorprese, l’ufficialità.