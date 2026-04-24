Periferie per Matera con il sindaco. Grieco: no a poltrone. Ma impegno su 4 punti.

Paolo Grieco, consigliere comunale espresso dalla lista ”Periferie per Matera” è pragmatico come lo statista dc Alcide De Gasperi che ha contribuito alla prima legge speciale sui rioni Sassi e alla nascita del borgo La Martella. E con lui i sostenitori che era con lui Paolo Paladino e Tommaso Martinelli nella conferenza stampa svoltasi presso l’Hotel Mosaico nella vicina area industriale. Da parte l’esperienza infruttuosa delle passate elezioni comunali, a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli, la lista ”Periferie per Matera” ha confermato quanto circolava da tempo con il sostegno alla maggioranza guidata da Antonio Nicoletti. Un sostegno ha precisato Paolo Grieco su quattro priorità: soluzione problema discarica rifiuti e dell’impianto a biogas, apertura di un punto sanità e di un piano antenne. ”Non chiediamo e né ambiamo a poltrone in giunta- precisa Grieco. Ma confronto su problemi oggettivi e datati che la comunità martellese chiede siano realizzati. Il borgo è parte della città e come altri ‘quartieri’ chiede standard sufficienti per la qualità della vita, la mobilità, i servizi. Continueremo a rimboccarci le maniche per La Martella e non solo e a dare il nostro contributo propositivo e organizzativo per quanto Matera vorrà mettere in campo”. Per il sindaco Antonio Nicoletti un ulteriore sostegno consiliare, in vista dei prossimi consiglio (a cominciare da quello del 28 aprile) che dovranno affrontare oltre all’irrisolto nodo della presidenza del consiglio anche quello del rendiconto di gestione. Oggi il sindaco Nicoletti puo’ contare su 17 consiglieri,uno in più dell’opposizione…



Il Comunicato stampa

Paolo Grieco consigliere comunale eletto nella lista “Periferie per Matera”, in una conferenza stampa indetta presso l’Hotel Mosaico nella zona industriale di La Martella comunica il passaggio di Periferie per Matera nella maggioranza del sindaco Nicoletti. “Periferie per Matera”, inoltre puntualizza la sua non appartenenza a nessun partito politico ma sottolinea la scelta di appoggiare la giunta del sindaco Nicoletti in virtù di un patto programmatico e precisa che non ambisce a nessuna postazione politica. I punti salienti dell’intesa riguardano: le tematiche della discarica e dell’impianto biogas; la necessità di aprire un punto sanitario nella periferia nord della città di Matera; la previsione di un piano – antenna e di dotare il territorio periferico di requisiti turisticamente attrattivi.