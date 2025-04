Perde pezzi tavolo del centro sinistra. Psi sostiene Roberto Cifarelli

Dopo Basilicata Casa Comune, che non ha ancora fatto conoscere se correrà da sola o sostenere un candidato per le comunali di maggio, è il Partito socialista a rompere gli indugi con una nota a firma DIMariano Benedetto, Segretario provinciale e commissario Psi Matera, e Raffaele Tantone Portavoce Psi Basilicata. Il partito del garofano sosterrà Roberto Cifarelli, vincitore delle primarie libere dei ‘’ Giovani per Matera- Matera per i giovani’’. Quanto al tavolo,con le gambe segate del centrosinistra, si attende che Pd, Progetto Comune, Verdi e Avs, decidano se andare avanti con un candidato di bandiera ( si è parlato di Vincenzo Santochirico e in precedenza di Leonardo Montemurro) sul quale non si è giunti a sintesi, nemmeno dopo la domenica delle Palme…



IL COMUNICATO STAMPA DEL PSI

il Psi Matera sosterrà la candidatura di Roberto Cifarelli

Alle prossime amministrative materane i socialisti sosterranno la candidatura a sindaco di Roberto Cifarelli, questo l’incipit della nota inviata dalla sezione Psi Matera, nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa insieme al candidato sindaco, in cui verranno spiegate le ragioni di tale scelta ed i punti programmatici che caratterizzeranno la campagna elettorale e ci si augura la prossima amministrazione. Lavoro, ambiente, trasporti e turismo, questi i temi su cui il Psi porterà le proprie idee e visioni, per un confronto franco e pragmatico per una città migliore.