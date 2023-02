Perchè non si rende accessibile il diurno di Piazza Matteotti?

E’ per conoscere i motivi per il quale, “il diurno ubicato in P.zza Matteotti sotto i locali destinati allo spazio di innovazione sociale HubOut che negli ultimi anni è stato interessato da ben due interventi di manutenzione” non sia stato inserito “nel bando pubblicato il 31/01/2023 tra le strutture da affidare per due anni per il servizio di pulizia, custodia, gestione e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici della città”. E’ per sapere se è intenzione della Amministrazione Comunale di Matera “renderli quanto prima accessibili attraverso un affidamento diretto o attraverso un’integrazione degli atti di gara inserendo questa struttura destinata a diurno tra quelle da affidare” che i consiglieri comunali del gruppo di FdI Augusto TOTO e Mario MORELLI hanno presentato la interrogazione che riportiamo a seguire.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto: quali determinazioni per rendere accessibile il diurno di P.zza Matteotti.

PREMESSO:

• Che con delibera di G.C. 28 del 22/04/2017 era stato approvato il Programma Triennale 2017/2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori Pubblici;

• Che tra gli interventi inseriti nell’annualità 2017 figurava quello relativo ai lavori di “Ristrutturazione del Diurno di Piazza Matteotti” (scheda 23.1) dell’importo di € 300.000,00, finanziato con fondi FSC 2014-2020, di cui alla D.G.R. n.1155 del 13.10.2016 – Linea di intervento 23 – Sostegno all’attuazione e realizzazione degli interventi previsti per Matera Capitale della Cultura 2019;

• Che il relativo progetto preliminare era stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del17/02/2017;

• Che con determinazione dirigenziale n.1526/2017 del 14/06/2017 era stato affidato all’arch. Emilia Olivieri, l’incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del progetto di ristrutturazione del diurno Piazza Matteotti, ai sensidell’art.36 comma 2, l a, del D.L.vo 50/2016;

• Che l’intervento di che trattasi era stato riproposto nell’elenco annuale 2018 del Programma Triennale 2018-2020 dei lavori pubblici, approvato con delibera di C.C. n.17 del 22/03/2018;

• Che, a seguito di valutazioni tecnico-progettuali operate da parte del progettista in sede di redazione della progettazione definitiva, la somma stanziata di € 300.000,00 era risultata insufficiente in quanto gli interventi necessari per l’adeguamento dell’edificio erano stati stimati, al netto delle somme adisposizione dell’Amm.ne, in € 365.000,00;

• Che con nota in data 22/02/2018, facendo seguito alle interlocuzioni con gli uffici regionali, era stato chiesto di integrare la dotazione finanziaria per l’intervento in oggetto utilizzando le risorse preventivamente assegnate con la scheda 23.4 (Fondo rotativo per la progettazione degli interventi per Matera Capitale Europea della Cultura);

• Che con D.G.R. n.267 del 30/03/2018 la Regione Basilicata aveva aumentato lo stanziamento di spesa previsto per l’intervento in parola giungendo ad un ammontare complessivo dell’opera pari ad €.468.301,62;

• Che il nuovo progetto preliminare, rielaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, comportava un costo intervento pari ad € 468.301,62;

• Che il suddetto progetto preliminare era stato sottoposto a verifica di cui all’art. 27 e dell’art. 21comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016 e Linea Guida Anac n° 3/2016 e ss.mm.ii;

• Che con Deliberazione di G.C. n.00239/2018 del 12.06.2018 veniva riapprovato il suddetto progetto preliminare per l’importo di €. 468.301,62;

• Che, a seguito dell’incremento dell’importo dell’intervento, con determinazione dirigenziale n. 00123/2019 del 26.02.2019 (D.S.G. n.00666/2019 del 26.02.2019) si era proceduto anche alla rideterminazione del compenso professionale del suddetto progettista che, in quella fase, comprendeva le sole attività di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, formalizzato con convenzione di incarico n. 04/2019;

• Che con determinazione dirigenziale di Settore n.00384/2019 del 25.07.2019 (D.S.G 02379/2019 del 30.07.2019), era stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’arch. Emilia Olivieri, validato in data 08.05.2019, riferito ai lavori di “Ristrutturazione del Diurno di Piazza Matteotti” dell’importo di €.468.301,62 (di cui €.365.000,00 posto a base di gara ed €.103.301,62 per somme a disposizione);

• Che con il suindicato atto si stabiliva di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura negoziata, con il criterio dell’aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e successivo correttivo, delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, iscritti nell’elenco dell’Albo fornitori piattaforma ASMECOMM.

• Che l’opera era stata finanziata con fondi FSC 2014-2020, di cui alla D.G.R. n.1155 del 13.10.2016 – Linea di intervento 23 – Sostegno all’attuazione e realizzazione degli interventi previsti per Matera Capitale della Cultura 2019;

• Che con successivo atto, Determinazione Dirigenziale di Settore n. 00640/2019 del 19/12/2019 (D.S.G. n. 03850/2019 del 19/12/2019) si approvava il verbale di gara e si aggiudicava alla ditta Caramella Srl di Altamura i lavori suddetti con il ribasso del 31.723%;

• Che in data 28/05/2020 veniva sottoscritto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Diurno di P.zza Matteotti;

• Che i lavori sono stati ultimati e che da più di un anno si attende la riapertura di questi bagni pubblici necessari a migliorare l’accoglienza turistica e a dare risposte concrete ai nostri commercianti che spesso non riescono a garantire l’utilizzo dei servizi igienici nelle loro attività ai numerosi turisti e visitatori che all’arrivo nella nostra città “ prendono d’assalto” i pubblici esercizi del centro storico per soddisfare i propri bisogni fisiologici.

CONSIDERATO

• Che con determinazione N° DetSet 21/2023 del 31 gennaio 2023 sono stati approvati gli atti di gara e l’avvio della procedura per l’affidamento di due anni del servizio di pulizia, custodia ,gestione e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici della città e precisamente quelli presenti in P.zza Vittorio Veneto (ex Diurno), in via Granulari zona Paip II (area mercatale), in via Madonna delle Virtù (Rioni Sassi) e quelli di P.zza Matteotti ( Conteiner presenti nell’area destinata all’arrivo e alla partenza degli autobus );

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

INTERROGANO Il Signor Sindaco,

• Per conoscere i motivi per il quale, il diurno ubicato in P.zza Matteotti sotto i locali destinati allo spazio di innovazione sociale HubOut che negli ultimi anni è stato interessato da ben due interventi di manutenzione economicamente rilevanti, non è stato inserito nel bando pubblicato il 31/01/2023 tra le strutture da affidare per due anni per il servizio di pulizia, custodia ,gestione e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici della città ;

• Per sapere se è intenzione di questa Amministrazione Comunale renderli quanto prima accessibili attraverso un affidamento diretto o attraverso un’integrazione degli atti di gara inserendo questa struttura destinata a diurno tra quelle da affidare.”

I CONSIGLIERI COMUNALI

Augusto TOTO – Mario MORELLI