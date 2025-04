Per Volt …Prisco racconta storielle.

Non si è fatta attendere la replica di Volt alle accuse del candidato sindaco Luca Prisco, che aveva accusato l’ex alleato delle Comunali di aver rotto il patto per le elezioni comunali https://giornalemio.it/politica/prisco-scaricato-da-volte-cita-andreotti/. Nella replica Prisco viene bollato come un raccontatore di storielle, che già dal 7 aprile avrebbe detto di non avere liste a suo sostegno e a confermarlo quanto riportato nelle chat social, che Volt è pronta a mettere a disposizione. Rapporto chiuso viste le prese di posizione e ognuno per la propria strada tra Eustachio Follia e Luca Prisco. C’eravamo, per un po’, tanti amati…



STAMPA

PRISCO INVENTA UNA STORIA E PENSA DI POTERLA RACCONTARE IMPUNEMENTE: SIN DA LUNEDI’ 7 APRILE AVEVA COMUNICATO DI NON AVERE PIU’ LE LISTE A SUO SOSTEGNO

Lunedì sera abbiamo ricevuto da Luca Prisco richiesta di un incontro che si è effettivamente svolto di lì a poco. Nel corso dell’incontro Prisco ci ha comunicato, a testa bassa, di non essere più in grado di fare le liste dei candidati a supporto della sua candidatura (sarebbero dovute essere Democrazia Materana e Matera Visione Comune), motivando tale situazione con il fatto che, secondo le sue testuali parole, quelli che erano stati i candidati alle Primarie dei Giovani gli stessero sottraendo i candidati.

Questa notizia, evidentemente, non poteva non sconvolgere il lavoro svolto fino ad allora. Volt, ciononostante, si è offerto di proseguire comunque il percorso con lo stesso Prisco, ma che non potesse lui stesso continuare ad essere il candidato sindaco. E in effetti nelle successive giornate di martedì e mercoledì è stato lo stesso Prisco ad avviare interlocuzioni (telefonate, incontri, cene) con rappresentanti e candidati di altre coalizioni. Fino alla giornata di mercoledì, allorquando – nonostante il già grave danno creato – ha pensato bene di addossare a Volt la responsabilità del suo fallimento politico. Da quel momento, Volt ha fatto sapere a Prisco di non essere in alcun modo disponibile a percorrere congiuntamente l’esperienza politica. E infatti, nella giornata di giovedì, Volt non ha voluto dare il proprio assenso nemmeno alla proposta di un comunicato stampa congiunto che avrebbe dovuto rendere pubblico il suo passo indietro. Tutto quanto sopra riportato è documentabile anche attraverso i messaggi delle chat (che siamo pronti a mettere a disposizione nelle sedi competenti e non a diffonderle illegalmente) e le testimonianze delle numerose persone con le quali lo stesso ex candidato si è interfacciato da lunedì 7 aprile in poi, quando ci ha comunicato di non avere più le liste dei candidati.

Oggi Luca Prisco inventa una storiella e pensa di poterla raccontare impunemente. Così non può essere.