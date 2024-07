Per superare lo stallo dell’Amministrazione Bennardi, serve la Politica

“Urge una soluzione politica per superare l’enpasse della maggioranza del governo cittadino che rischia di rallentare – se non paralizzare – l’intera attività amministrativa del Comune di Matera”. E’ questo l’incipit di una nota congiunta di Europa Verde, Partito Socialista italiano e +Europa a firma dei rispettivi dirigenti locali e consiglieri comunali, a fronte dello stallo politico ed amministrativo che si è determinato in seno all’Amministrazione materana, al limite della crisi (mancata capacità di elezione del presidente del consiglio comunale, revoca delega a due assessori, maggioranza ballerina durante le sedute consiliari). Come fare a ritrovare la strada maestra? Per i sottoscrittori (I Consiglieri Comunali: Mario Montemurro (Europa Verde), Mariella Scarangella (Partito Socialista Italiano), Cinzia Scarciolla (+Europa); Gli esponenti dei partiti: Maria Lucia Summa – Co-Portavoce cittadina Europa Verde; Mariano Benedetto – Segretario Provinciale PSI;

Massimiliano Taratufolo – Coordinatore regionale +Europa) è quella di ritornare alla politica e ai soggetti depositari della stessa (i partiti), invece di correre dietro ai singoli eletti. Infatti prosegue la nota “La via politica ha come protagonisti i partiti e il rilancio programmatico della maggioranza, che a partire dagli obiettivi da raggiungere, sia in grado di coinvolgere tutte le forze politiche di centrosinistra. Sommessamente rammentiamo che con tale intento, qualche settimana fa, come coalizione politica, abbiamo presentato un documento programmatico delineando le azioni da portare a segno prioritariamente nei prossimi 18 mesi di governo per il benessere della Città che, con interesse, attende il raggiungimento di strategici obiettivi anche nei settori Opere Pubbliche e Politiche Sociali, oggi senza indirizzo politico. Prendiamo atto con soddisfazione che alcune proposte sono state recepite nel DUP (Documento Unico di Programmazione) di prossima adozione ma – continua la nota – siamo convinti che l’avvitamento verso soluzioni interne e pseudo equilibri tra gruppi genera divisioni e miopie. Viceversa, se ci si fosse ripiegati nella condivisione di quelle proposte che sedimentano la consapevolezza dell’importanza e delle criticità ambientali, economiche e geopolitiche a cui il nostro territorio è esposto, si sarebbe potuto modificare l’andamento poco edificante delle ultime sedute consiliari.

Ribadiamo, pertanto ,che per risolvere questa crisi e governare con stabilità una città come Matera non si possono trascendere i Partiti e la Politica, quella che pratica l’ascolto dei cittadini, il dialogo ed il confronto, quella fatta di visione, di progettualità, di vissuto della Città e di azioni lungimiranti anche traguardando futuri assetti politici locali e nazionali.“

