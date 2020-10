Ormai ci siamo. I candidati sindaci di Matera Rocco Luigi Sassone e Domenico Bennardi sono al tour de force degli incontri con la gente, le associazioni, le imprese e dei confronti tv e social prima dell’appello ai materani che precede il voto del ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Ma prima domani, venerdì 2 ottobre, l’appello ai votanti per la ‘scelta’ giusta sui programmi, gli obiettivi per la città. Comincerà alle 19.30 Domenico Bennardi (sostenuto da M5s del quale è espressione, Psi-Verdi, Volt Matera e Matera 3.0) seguito da Rocco Luigi Sassone (sostenuto da Lega Salvini Basilicata che lo ha designato, Matera sempre insieme, Forza Italia Berlusconi per Matera, Fratelli d’Italia, Cambiamo per Matera e Matera Patrimonio Comune). E’ l’occasione per quanti si siano limitati alla lettura di brochure o ai video social o a spezzoni di confronti televisivi o al passaparola di sentire dalla viva voce dei protagonisti cosa vorrebbero fare se dovessero diventare primi cittadini. Del resto gli indecisi ci sono e va messa da parte la posizione preconcetta o disfattista ” che se la vedano loro…non vado a votare”. Sbagliato. Una scelta, quella giusta, va fatta comunque. In due mesi di campagna elettorale abbiamo riportato note ufficiali e, naturalmente, i nostri commenti come è nello spirito del blog e senza posizioni preconcette. Matera, e lo scriviamo da sempre, ha bisogno di autonomia, autorevolezza e credibilità fuori dai minestroni della politica, dai trasversalismi di interessi palesi e sommersi e dagli opportunismi che teste di legno e movimentisti dei cambi di casacca ripetono con puntualità. Un voto per Matera, ricordando che non ci sono stati apparentamenti ma solo alcuni pronunciamenti a votare per…come riportato nelle pagine di giornalemio.it