Per Quarto( Fdi) e Di Lena(Azione) il ”protagonismo” continuerà…

E il commento sui risultati positivi conseguiti dai partiti della coalizione di centrodestra su scala regionale e territoriale, per il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto (consigliere regionale uscente) e per il commissario cittadino per Matera di Azione Eustachio Di Lena i consensi ricevuti da lista e candidati sono un buon viatico per affrontare i problemi della Basilicata. Uno schieramento motivato, con un campo allargato a sostegno del presidente Vito Bardi, ma che è una prova sul campo per altri appuntamenti. A Matera si vota tra un anno e mezzo….



LA NOTA DI FRATELLI D’ITALIA

“Un grandioso risultato di Fratelli d’Italia ha trainato il centrodestra in Basilicata ad una importante vittoria che ha riconfermato Vito Bardi Presidente della nostra Regione. Doveroso per questa ragione, per questa ragione voglio ringraziare con forza tutti i cittadini e gli amici che con il proprio voto e lavoro hanno voluto accrescere la propria fiducia nel partito che rappresento che si è affermato con forza come il partito in Basilicata più votato dell’intera coalizione, portando a casa un risultato determinante. Fratelli d’Italia con il 17,39% dei voti, ha nitidamente superato sia il PD che i 5 Stelle” . E’ il commento di Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “Le previsioni sono state confermate, il buon governo di questi anni è stato premiato e questo dato, per il centro sinistra rappresenta senza ombra di dubbio una sconfitta netta ed inequivocabile. Fratelli d’Italia ha messo in campo una squadra forte, di uomini e donne valevoli che sapevo avrebbero portato un risultato importante per il territorio. Domenica e lunedì – evidenzia Quarto – i lucani hanno chiaramente scelto di non tornare indietro e di non ridare la nostra terra nelle mani di chi l’ha maltrattata per 50 anni, hanno scelto di andare avanti continuando a sostenere Fratelli d’Italia e quindi il Governo di centrodestra in Basilicata, mettendo in campo una forte dimostrazione di fiducia in tutti i nostri validissimi candidati che oggi, grazie al risultato raggiunto, avranno modo di continuare su basi concrete la programmazione iniziata e di lavorare concretamente per i territori che rappresentano. Il nostro lavoro ha portato la gente a verificare che le nostre non sono solo promesse gridate al vento, ma che scendiamo in campo sempre per quelli che sono i valori più nobili della nostra nazione e della nostra terra e di stare comunque, sempre e soltanto dalla parte degli italiani. In Basilicata ha votato il 49,8% degli aventi diritto di voto, una percentuale in calo rispetto al 53,5% registrato alle precedenti elezioni regionali del 2019, ciò significa che ha votato meno di un elettore su due, ma nonostante il forte astensionismo il lavoro fatto a livello regionale e il dialogo costruttivo avuto con i nostri ministri e rappresentanti di Governo, ci ha premiato. Ho affrontato questa campagna elettorale non perdendo mai di vista l’obiettivo di operare anche al di là della mia candidatura e di qualsiasi personalismo, ma prima di tutto per il bene della mia terra e del partito che rappresento. Il mio impegno e la mia determinazione -continua Quarto – restano a servizio del partito di Fratelli d’Italia, che con orgoglio è e sarà sempre dalla parte dei lucani. Fratelli d’Italia in Basilicata c’è ed è sempre più forte, mantenendo gli impegni presi e quanto ancora si prefigge di realizzare non per i più facili applausi o per un consenso immediato ma per il bene della nostra comunità, per alimentare uno sviluppo costante e duraturo della nostra economia, per una valorizzazione di tutte le risorse del nostro territorio senza sperperi o pericolose superficialità. Ancora una volta ribadisco che stiamo dimostrando che la nostra è ancora oggi una politica del fare, del confronto, della partecipazione. Le sfide che ci attendono sono ancora davvero tante, ma sapere che la gente che crede in noi è sempre più numerosa e che quel che mettiamo in atto riesce a fare la differenza, ci dà la forza di perseverare ed incrementare la nostra progettualità”.

DI LENA , COMMISSARIO CITTADINO DI AZIONE

NON UNA SORPRESA , MA UNA PROMESSA MANTENUTA

Lo avevamo annunciato che Azione sarebbe stata la novità di questa tornata elettorale e cosi è stato.

I risultati parlano chiaro, AZIONE è il secondo partito, dopo Fratelli D’Italia , della coalizione vincente di centro destra della Citta dei Sassi.

Un risultato eccellente come eccellenti erano i candidati schierati che ringrazio vivamente per il lavoro svolto con serietà, dedizione e trasparenza.

Ora è tempo di guardare al futuro, di ragionare sui prossimi appuntamenti elettorali e di costruire ,insieme a chi ha preso atto che Azione rappresenta il centro moderato di cui i cittadini hanno bisogno, il futuro della nostra Città con AZIONE SEMPRE PIU’ PROTAGONISTA

Auguri agli eletti e soprattutto grazie a chi ha creduto e continuerà a credere in noi