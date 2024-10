Per piazza Stazione Altamura prevede un treno di manutenzione straordinaria

Le risorse ci sono, 1,4 milioni di euro, e con un uno studio di fattibilità e progettualità il Comune di Altamura ( Bari) provvederà alla manutenzione straordinaria dei luoghi, dove sostano bambini, famiglie, anziani e viaggiatori che utilizzano il treno delle Fal, visto che quello di Rete ferrovie italiane non transita più da un paio di lustri. Ma arrivano i bus con altri passeggeri. Attendiamo l’avvio del cantiere e tanto buon senso dai frequentatori dell’area, per evitare degrado e danneggiamenti. L’Amministrazione ha attivato altre iniziative che pubblichiamo di seguito

Comunicato – Intervento di valorizzazione Piazza Stazione

Uno dei primi atti di indirizzo dell’Amministrazione Petronella è stato quello relativo all’avvio di uno studio di fattibilità e progettualità per la manutenzione straordinaria di Piazza Stazione.

Una delle risorse verdi del territorio altamurano necessita di riqualificazione perchè versa in uno stato di degrado e per soddisfare le esigenze turistico-ricreative della popolazione, in particolare per le famiglie e i bambini, che potranno ritrovare uno spazio riqualificato e attrezzato.

La Giunta ha approvato il “quadro esigenziale” per valorizzarla nella sostituzione dell’asfalto esistente e contestuale livellamento del calpestio, per realizzare una pavimentazione drenante ecologica, per la manutenzione del parco giochi insistente, con ulteriori installazioni di giostrine e per riqualificare il verde dell’area. La spesa prevista è di 1.400.000,00 euro.

Avviso – Proroga termini Avviso di Natale 2024

Si informa che il termine ultimo per l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per iniziative di sponsorizzazione inerenti allestimenti, installazioni, eventi da realizzarsi in occasione delle festività di Natale 2024, è stato prorogato al 4 novembre 2024, alle ore 12:00.

Avviso – Incontro suidi con Asl Bari

Si ricorda che nella giornata di domani, alle ore 15.30, in Sala consiliare è prevista la Seconda edizione della Tavola rotonda organizzata dal Servizio Veterinario SIAV B Macroarea Nord del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Bari, con il patrocinio del Comune di Altamura e dell’Ordine dei Medici Veterinari di Bari. Si invita alla pubblicazione e alla partecipazione. Qui la locandina e l’avviso della Asl Bari.

Comunicato

Fornitura attrezzature sportive per le Scuole

Lo scorso anno il Consiglio Comunale dei ragazzi del Comune di Altamura ha evidenziato il bisogno di dotare tutte le scuole della città di attrezzature sportive da esterno ed interno. Dopo un’analisi condotta dall’Ufficio Sport nel conoscere il reale fabbisogno delle scuole comunali, con determina dirigenziale, è stata impegnata una spesa di 136.434mila euro (iva inclusa).

Le attrezzature acquistate saranno principalmente canestri mobili o a muro, ma anche reti da pallavolo, palloni, cinesini, cerchi di plastica, ostacoli da velocità, spalliere e panchine.

I prodotti acquistati saranno destinati alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado (elementari e medie), sulla base di quanto emerso dall’analisi condotta e dalle necessità o priorità in materia sportiva, presenti nei plessi scolastici, in accordo con i Dirigenti scolastici. Inoltre, alcune attrezzature sono previste anche per il Campo Cagnazzi, il Palazzetto dello sport “Cupola” e lo Stadio Tonino D’Angelo.

Si ricorda che nelle mattinate di domani e domenica sono previste le Giornate del Dono e della Prevenzione.

