Per Matera quel Palazzo fresco di restauro, con un cantiere decennale, sarà la sede istituzionale per i grandi eventi, ricevere personalità nazionali e internazionali. Ma perché si passi dalle parole ai fatti occorre mettere mano alla gestione. L’edificio è di proprietà della Provincia che ha eseguito i lavori, ma il Comune vi ha contribuito per completare il restauro. Si dovrà sottoscrivere una intesa per la gestione e,chissà con il coinvolgimento della Regione come è stato fatto per le sezioni dell’Istituto Centrale del Restauro e la scuola del centro sperimentale di cinematografia. La gestione ha dei costi fissi e non è pensabile che possa funzionare solo da sede istituzionale. Serve un progetto che produca anche reddito: spazi espositivi, museali, eventi. Ma potrebbe esserci un ‘coup de theatre’’ vista la bellezza La cornice della sala adibita a teatro in quel Palazzo della Civita che a Matera fu dei duchi Malvinni- Malvezzi. Specchi e candelabri e l’arma dei Duchi di una nobiltà che ha attraversato i secoli.

Scheda Palazzo Malvinni Malvezzi

Palazzo Malvinni Malvezzi è un palazzo ducale che sorge in Piazza Duomo. Prende il nome dalla famiglia che lo abitò dal 1400 fino al secondo dopoguerra. Negli anni 50 l’immobile fu acquistato dalla Provincia di Matera che ne è tuttora proprietaria. Nel corso del ‘900 è stata sede dell’istituto tecnico commerciale e per geometri, del liceo scientifico e infine del Conservatorio di musica.

Per ultimare la sua riqualificazione, avviata nel 2010, il Comune di Matera ha investito 4milioni di euro, rivenienti dalla Legge di Stabilità 2015, trasferendo le risorse alla Provincia.

Una volta terminato il restauro, il Palazzo diventerà la nuova “Casa delle Istituzioni”, con spazi di rappresentanza, in cui Comune, Provincia e Regione accoglieranno, in una cornice degna della storia e del valore della città di Matera, gli ospiti istituzionali che la visiteranno. L’edificio sarà inoltre aperto alle visite del pubblico.

Il Palazzo si sviluppa su tre livelli costruiti nel corso dei secoli.

Superato il portone centrale vi è un grande atrio e tramite una rampa a ventaglio si entra nelle stanze interne. Attraverso l’ingresso si ha l’accesso al piano nobile, in cui una scala in marmo e una galleria affrescata conducono alla tre sale di rappresentanza che sono comunicanti: le sale degli specchi. Sono chiamate così per la presenza degli enormi specchi che avevano la funzione di rifrangere la luce proveniente dalle candele o la luce naturale proveniente dal balcone che si affaccia su Piazza Duomo.