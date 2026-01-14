Per Michele Casino il ritorno alla guida di Fi alla Regione

Da dove eravamo rimasti… prima del provvedimento di sospensione giunto a scadenza, che ha consentito al consigliere regionale materano Michele Casino di tornare nelle file di Forza Italia e poi alla guida del gruppo consiliare alla Regione. Con il pieno reintegro delle funzioni di Michele Casino il partito degli azzurri in Regione trova unità e consolida la giunta guidata dal presidente Vito Bardi. Del resto gli argomenti non mancano per i lavori consiliari, per i quali Casino ha assicurato il massimo impegno in continuità con quanto fatto finora dal capogruppo uscente Gianuario Aliandro. E per la organizzazione e rappresentatività del partito sul territorio, dopo i risultati positivi alle elezioni amministrative al Comune di Matera e per il rinnovo del consiglio provinciale.



Il Consigliere Michele Casino assume nuovamente l’incarico di Capogruppo di Forza Italia, ruolo che ha già ricoperto in passato con esperienza e capacità di coordinamento. “Sono onorato di tornare a guidare il gruppo consiliare di Forza Italia. Ringrazio innanzitutto la Ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Regione Vito Bardi, il capogruppo uscente Gianuario Aliandro, l’assessore Franco Cupparo,il Consigliere Fernardo Picerno e i Coordinatori provinciali on.Vincenzo Taddei e Gianluca Modarelli. La mia esperienza precedente in questo ruolo mi permetterà di riprendere immediatamente il lavoro con la determinazione e la consapevolezza necessarie”, ha dichiarato Casino. Il Capogruppo ha inoltre evidenziato come la sua conoscenza consolidata delle dinamiche consiliari sarà messa al servizio di un’azione politica incisiva: “Forte dell’esperienza già maturata alla guida del gruppo, lavorerò in stretta sinergia con gli altri Consiglieri. Insieme porteremo avanti le battaglie e le proposte di Forza Italia con rinnovato slancio e concretezza”. Casino ha concluso ribadendo l’impegno a rappresentare con autorevolezza gli interessi dei cittadini e i valori del partito, garantendo un contributo propositivo e costruttivo all’interno del Consiglio.



Aliandro: Forza Italia, Michele Casino nuovo Capogruppo

Il Consigliere regionale Gianuario Aliandro comunica che, a partire da oggi, il ruolo di Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale sarà assunto dal Consigliere Michele Casino

“La scelta di affidare nuovamente la guida del gruppo consiliare a Michele Casino – dichiara Aliandro – nasce da una valutazione condivisa e responsabile, compiuta nell’interesse dell’azione politica di Forza Italia e in relazione alla fase politica attuale. A Michele Casino, figura di comprovata esperienza politica e istituzionale, vanno la mia stima e la mia piena fiducia”.

“Continuerò a garantire il massimo impegno nel mio ruolo di Consigliere Segretario del Consiglio regionale, incarico che mi consente di partecipare attivamente ai lavori degli Uffici di Presidenza e dell’Aula, contribuendo in modo diretto al buon funzionamento dell’istituzione”.

Il Consigliere regionale esprime inoltre soddisfazione per il lavoro svolto nel periodo alla guida del gruppo consiliare: “Forza Italia – conclude Aliandro – continuerà a lavorare con determinazione, coesione e senso di responsabilità per il bene della comunità lucana e per il rafforzamento del nostro progetto politico. A Michele Casino rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, certo che la sua guida saprà affrontare con autorevolezza, competenza e pragmatismo le sfide che ci attendono”.