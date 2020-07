Quando si è fedeli alla linea…della Quarta internazionale è normale tenere negli occhi, nel cuore e negli ideali la forza espressiva e partecipativa della fiumana, Il Quarto Stato, dipinto da Giuseppe Pelizza da Volpeda. Un quadro che quanti hanno militato a Sinistra, nel solco della filiera socialista e comunista, hanno in casa o sul desktop ma sopratutto nel cuore come il ”compagno” Antonio Nacci, fiero di esserlo e di invitare alla riflessione di quanto in giro ci sia bisogno di ”Sinistra” (quella militante), fuori dagli slogan di quanti continuano a utilizzare impropriamente per ricordare radici recise -per il classico piatto di lenticchie- o per un posto sul predellino del potere. E con la fiumana una bozza di ”Manifesto” ci sta tutta per dire cosa non è andato e continua a non andare nella gestione di risorse come acqua e petrolio. O nel solco delle illusioni e del sommerso creato da Matera 2019 ,religione cultura da autoconsumo e ”oppio dei popoli” per restare fedeli alla intuizione e alle analisi di Marx ed Engels. Se partiamo da qui e lo sfascio economico, corona virus a parte, lo conferma avremo la consapevolezza che occorre essere artefici del proprio destino. Un ”Manifesto” per Matera ma portato avanti da quanti ci credono e vogliono essere artefici del futuro della Città dei Sassi. Ricordiamoci da dove siamo venuti. Da quella civiltà contadina che, come quelli della fiumana del Quarto Stato, hanno segnato tanta parte della storia del nostro tempo.

MANIFESTO (forse elettorale)

Per i cittadini di Matera prima di decidere il futuro della città corre l’obbligo di interrogarsi su cosa è stato il recente passato e quale è il presente. Il recente passato in continuità con la storia politica della città ha visto prevalere gli interessi particolari , familistici e clientelari di una ristretta cerchia elitaria a scapito degli interessi generali e collettivi . Siamo sicuri che il raggiungimento dell’obiettivo di “Capitale Europea della Cultura” abbia rappresentato un riscatto morale e civile della comunità materana , o forse è meglio dire che la politica ha voluto che passasse questa narrazione come distrazione di massa rispetto ad altre problematiche. Occorre la consapevolezza che titoli come questo sono il frutto di mediazioni ed accordi politici che in molti casi tendono a distrarre le popolazioni locali rispetto alle problematiche del lavoro , a quelle ambientali (a qualcuno sfugge che beviamo l’acqua del Pertusillo che certo non brilla per purezza da inquinanti legati alle estrazioni petrolifere) , a quelle dell’emigrazione dei giovani. Certo la bellezza di questa città , racchiusa tutta o quasi in quello scrigno che sono i “Sassi” è incontestabile ma questa fa a pugni con il resto di una città dove la speculazione edilizia non si è mai arrestata , dove le periferie sono prive di luoghi di incontro sociale per non parlare dei diritti negati a quei lavoratori che hanno trovato una opportunità nel comparto turistico. Solo dopo aver metabolizzato tutto questo occorre si un vero riscatto popolare che spazzi via clientelismo , affarismo politico e individualismo per ritrovare un senso di comunità e giustizia sociale. Ma per fare questo servono cittadini rivoluzionari che abbiano il coraggio di combattere contro questo sistema di potere.

Antonio Nacci