Attenti ai ‘’Luigini’’ di leviana memoria. E per ricordarvi quel monito la foto giusta nel posto giusto, facendo leva su programmi, progetti, priorità. Per la Matera del prossimo quinquennio, che dovrà essere amministrata da un nuovo sindaco e un’altra coalizione forse…visto il gran rimescolamento di carte in corso fino al voto del 20 e 21 settembre. Si prospetta una discesa in campo di tante candidature, potenziali sindaci e consiglieri e, naturalmente slogan e cose da fare, buoni propositi…La realtà è un’altra e senza idee chiare, concretezza, affidabilità, organizzazione non si va molto lontano. Si campicchia e i cittadini puntano il dito sui ‘’faremo, diremo’’. Antonio Serravezza due conti se li è fatti e chiede che i materani facciano miracolo e una rivoluzione nelle scelte da fare, quanto a competenze e amore per la città. Semplice…Ma occhio all’usato garantito, riciclato dei soliti noti che al potere per il potere non rinunciano facilmente. Anzi.

L’ULTIMA CHANCE DI SERRAVEZZA

Abbiamo un’ultima chance per cambiare le aspettative di un futuro migliore. La città si merita una vera e propria rivoluzione ma dipende solo ed esclusivamente da noi cittadini.

Ricordiamoci il distanziamento forzato all’insegna dello slogan “io resto a casa” che ha creato un senso di vicinanza, comunità e la riscoperta di una responsabilità civile concreta con la sperimentazione della potenza di un’azione collettiva dal basso, che ha visto ogni cittadino più coinvolto e ispirato da un orizzonte comune. Lo stesso metodo rivoluzionario dobbiamo esercitarlo per le prossime elezioni che dovrebbero essere il 20 e 21 settembre. Vi invito tutti a fare la stessa operazione che abbiamo fatto per il lockdown. Senza cancellare il colore del partito che avete sempre votato a livello nazionale pensate ad un’operazione che possa fiorire in un gruppo serio e preparato di cittadini che si dovranno interessare di traghettare Matera nei prossimi cinque anni. La città non è più quella in cui è nata l’amministrazione uscente. I tempi corrono e Matera non è più il paesone di provincia, è una città internazionale esempio per il sud e l’intera Italia. Ecco, ci vuole un’azione di responsabilità civile, non credo proprio che i miei concittadini vogliamo restare ancora nella palude degli inciuci di destra, centro e sinistra per altri cinque anni. Pensiamo a una città vivibile, accogliente e florida. Sono per ristabilire immediatamente un filo conduttore con i settori produttivi che sono stati per lungo tempo dimenticati così i tanti lavoratori che da anni vivono di soli sostegni sociali. Quel numero a due cifre deve scomparire la città c’è la può fare ma dobbiamo remare tutti insieme.