Per Matera si muove che arrivi il Commissario e poi al Voto

Giovanni Tortorelli coordinatore di Matera si muove non ha dubbi sulla necessità di staccare la spina all’Amministrazione comunale (il sindaco Domenico Bennardi e la giunta sono dimissionari) e favorire l’arrivo di una ”temporanea” gestione commissariale prefettizia, per andare al voto. Appello ai consiglieri di opposizione a firmare per raggiungere quota 17. Ma carta canta e si attende che quel numero davanti al notaio sia raggiunto, a meno che le ‘sirene’ che è possibile andare avanti per senso di responsabilità, opportunismo o convenienza, all’insegna del ‘tanto resta solo un anno alla fine della consigliatura. Elezioni anticipate. Sarebbe la terza volta in 30 anni buoni che accadrebbe, dopo la chiusura anticipata della seconda amministrazione guidata da Francesco Saverio Acito ( 1993) e dall’unica con sindaco Emilio Nicola Buccico (2009).



Altre hanno rischiato per continue fibrillazioni e cambi di casacca di andare a casa prima del dovuto. Stavolta? Aspettiamo. Poi, in caso di scioglimento anticipato, occorrerà lavorare su coalizioni, programmi e candidati sindaci. Mica facile, visti gli errori e gli incidenti di percorso del recente passato.

Comunicato stampa

Matera 21 ottobre 2024

Si torni subito al voto per il bene della città

In seguito alle recenti dimissioni del sindaco e della giunta, rivolgiamo un pressante appello ai consiglieri comunali della città affinché si dimettano contestualmente per consentire l’arrivo del commissario prefettizio e garantire così lo svolgimento delle elezioni nella prossima primavera.

È di vitale importanza agire con prontezza affinché Matera possa avere quanto prima un governo stabile senza ulteriori ritardi. Chiediamo di compiere questo atto di responsabilità per il bene della nostra comunità e per assicurare un futuro prospero per la città.

Auspichiamo e confidiamo nella saggezza della maggioranza dei consiglieri che intende voltare pagina al più presto, per dimenticare il peggior governo della storia della nostra amata Matera.

Cordiali saluti

Matera si muove

Giovanni Tortorelli