Come sotto fondo, accanto al De Profundis o una Messa ad Requiem, ci metteremmo ” Noi due nel mondo e nell’anima” dei Pooh degli anni migliori, per Matera ”Senza anima e senza futuro” ,come la descrive Antonio Serravezza, che non si rassegna a quella condizione di narcolessia -ormai cronica- che vive la ex capitale del divano , sprofondata nel canapè post capitale europea della cultura. C’è poco di che meravigliarsi. Quando non ci sono programmi di sviluppo con linee definite e progetti da portare avanti in una cornice definita, e non dal ”qualsiasi cosa purchè si faccia”, o si è andati avanti con la politica dalle mani libere è inevitabile che le attività chiudano, qualcuno finisce indebitato ( con chi o dove poco importa) e si perde la bussola.



E così la memoria si offusca e va al passato. A figure come Alcide De Gasperi che, con umiltà e valigia in mano, riuscì a recuperare con sobrietà e umiltà, credibilità e aiuti a livello internazionale.A cominciare dagli Stati Uniti d’America. Quanto al teatro Tenda, ricordiamo, che c’è stato un progetto in quel di Venusio, proposto da privati, e naufragato per vari motivi a cavallo dell’anno europeo della cultura. Ne abbiamo altri ma sono fermi, sono da completare o attendono che gli ingranaggi della malasorte e della burocrazia si sblocchino. E allora per il G20 dei ministri degli Esteri, resta la Cava del Sole, che è l’unico spazio attrezzato e in sicurezza da utilizzare. Matera senz’anima e alla prese con gli effetti negativi dall’epidemia da virus a corona. La strada era e resta in salita. Attendiamo da uscire dalla narcolessia o dal profondo assopimento sul divano. Matera come la Bella addormentata sul posto, parafrasando la nota favola di Arthur Christian Andersen. Serve il bacio o,meglio, un sonoro ceffone del principe azzurro per svegliarla. Dai Antonio, provaci tu…



MATERA SENZA ANIMA E SENZA FUTURO

Quando chiude un teatro chiude un pezzo di civiltà. Matera in questi anni ha perso parecchi pezzi del proprio patrimonio culturale, grazie all’incompetenza di chi ci ha amministrati, ma ciò che più mi sconcerta e che sembra ancora lontana la possibilità e la voglia di recuperarlo.

Nella nostra città ormai chiude tutto, sotto gli occhi e l’indifferenza totale.

Una città senza anima e senza futuro.

Ogni giorno che passa sembra si stia scavando una fossa sempre più grande.

E parlando di cultura, la fossa più profonda a cui mi riferisco è proprio quella dell’anima.

Certo c’è da chiedersi come mai in una città entrata tra l’altro a far parte della rosa delle Capitali europee della cultura, si sia potuto arrivare e si continui a tener chiusi i teatri, grandi e piccoli, nella indifferenza totale e ciò che stupisce è che compagnie, associazioni, attori e artisti nessuno alza la voce per mettere gli amministratori davanti alle proprie responsabilità.



Io vorrei con questo mio intervento, sensibilizzare chi di dovere, sperando che la nuova amministrazione riapra al più presto i teatri della nostra città: Teatro Duni, teatro, Teatro Ludovico Quaroni, Teatro Kennedy.

Sono del parere che oggi come oggi ci vorrebbe un De Gasperi per prendere qualche decisione per ridare quell’anima culturale che a Matera manca ormai da anni.

Il 29 giugno 2021 a Matera si riuniranno, per il gruppo del G20, i capi di Stato e di Governo che affronteranno le questioni più rilevanti per le economie globali e dove gli accoglieremo? In una scatola prefabbricata all’interno della Cava del Sole sulla Via Appia, al di fuori delle mura della città dei Sassi. Possibile che la nostra Amministrazione non sappia trovare uno o più sponsor per metter su un gran teatro tenda polifunzionale dotato di qualche migliaio di posti a sedere, di servizi e di parcheggi nell’area rimasta vuota in Piazza della Visitazione? Sarebbe una soluzione temporanea ma perfetta per colmare una lacuna che ormai si porta dietro da anni la Città dei Sassi e che darebbe respiro ad una città ormai orfana di spazi culturali per il gran pubblico.