Per Marrese arrivano Bersani e Conte. E Schlein?

La data per l’ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, noto per capacità riflessive, pazienza, ironia e per celebri metafore come ” siamo mica qui a pettinar le bambole” , ” smacchiare il giaguaro” , ”il tacchino sul petto”, per citarne alcune sarà in Basilicata, martedì 16 aprile, a sostegno della campagna elettorale per la coalizione del campo democratico a sostegno del candidato presidente Piero Marrese. A comunicarcelo il consigliere regionale Roberto Cifarelli . A Matera, in piazza Vittorio Veneto, nel primo pomeriggio l’incontro con i giornalisti, poi tappa a Ferrandina e via a Potenza. Ancora nulla sulla presenza, annunciata, della segreteria Elly Schlein. ”Comunque verrà” ha precisato Cifarelli. Certa anche la presenta del leader del M5S Giuseppe Conte, che in questi giorni è stato impegnato in Puglia sia per le comunali di Bari che per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il mondo politico pugliese sul voto di scambio. Conte hanno annunciato a Potenza gli attivisti pentastellati sarà in Basilicata il 16 e il 17 aprile. Ma non si conoscono ancora orari e luoghi.