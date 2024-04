Per Lollobrigida in Basilicata precettati gli operai del Consorzio bonifica

“Il Ministro #Lollobrigida arriva in #Basilicata e cosa succede? Il Presidente del consorzio di bonifica, Giuseppe Musacchio, manda un messaggio in cui avvisa tutti i capisquadra di precettare gli operai per partecipare alla presentazione delle liste per le regionali.”

Cito, testualmente: “All’attenzione di tutti i capisquadra di avvisare gli operai della propria squadra Per disposizione del Presidente del Consorzio di Bonifica della Basilicata Domani 03/04/2025 alle h 10:00, c/o Cinema Comunale siete tutti invitati alla presentazione delle liste elettorali del CDX da parte dell’onorevole Francesco Lollobrigida grazie”

La claque coi soldi pubblici: ecco cos’è la destra. Presenterò un’interrogazione.” A denunciarlo è il deputato del PD Enzo Amendola con un post sui social.

