Problemi tecnici ,e non è la prima volta che accade, per la diretta del consiglio comunale, trasmessa dalla pagina social del Comune di Matera. Hai voglia a tentare di connetterti al sito, con le inevitabili telefonate per sapere il ”perchè e il per come” delle difficoltà. Motivi che, auspichiamo, possano essere risolti nel fine settimana. Qualcosa, comunque, è stato fatto con la miriade di risposte alle interrogazioni presentate da vari consiglieri. Si riparte lunedì 4 ottobre, alle 16.00, dalla sala consiliare ” Pier Paolo Pasolini” di via Sallustio con i punti attesi. Tra questi la discussione della mozione presentata da sette consiglieri di centrodestra (primo firmatario il consigliere Nicola Casino) sulla vicenda delle spese di soggiorno e dei rimborsi effettuati dal sindaco a Vicchio (Firenze) insieme ad altre due persone, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/politica/missione-bennardi-a-vicchio-centrodestra-con-una-mozione-in-consiglio/ .



Gli altri punti da discutere riguardano l’ approvazione del bilancio consolidato 2020 e la mozione presentata da 4 consiglieri (prima firmataria la consigliera Mimma Carlucci) hanno presentato una mozione per l’intitolazione di un luogo pubblico al fondatore di Emergency Gino Strada. Ma non è escluso che faccia capolino anche la questione della palese crisi in giunta e nella eterogenea maggioranza M5S, Psi- Verdi, Matera 3.0, Volt che si è disarticolata negli equilibri interni e ha fatto registrare le dimissioni degli assessori Raffaele Tantone (segretario cittadino Psi) e Lucia Summa.



Il confronto tra le parti, presieduto dal sindaco Domenico Bennardi, continua ma non ci sono stati passi avanti. Il muro contro muro prosegue,ma qualche lesione comincia a vedersi tanto più che i problemi della città sono lì e si stanno aggravando: dai limiti evidenti della macchina comunale ai servizi, ai lavori pubblici, ai progetti che mostrano segnali di blocco o rallentamenti. Se ne riparlerà dopo il voto delle amministrative che dovrebbe indurre a rivedere posizioni e a verificare l’autonomia decisionale della politica locale. Vanno rivisti pesi e contrappesi, verificandone portata e meccanismi di una bilancia ampiamente disarticolata. Ci vuole qualcuno di peso e magari l’irruenza, il coraggio e di un assaltatore, come si fa per il carro trionfale del 2 luglio. Ma Matera non può aspettare fino ad allora…