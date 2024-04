Per la crisi politica a Bari, meglio andare al voto

E’ l’argomento, quello del voto di scambio e della questione morale, dopo le vicende di Bari e di Palermo, che continua a tenere banco sulla scena politica nazionale e che fa capolino anche nelle regionali in Basilicata, dopo il pronunciamento della commissione antimafia su cinque candidati ”impresentabili” . Questioni diverse ma che la dicono tutta su una questione mai affrontata con decisione per ”bonificare” una volta per tutte la democrazia e le Istituzioni del BelPaese. Servono riforme,come quella elettorale, per evitare i continui ”salti della quaglia” o cambi di casacca, (se preferite) senso di responsabilità e partiti e movimenti che si diano delle regole. Mica facile fare piazza pulita…e recuperare il rapporto con i cittadini, di quanti da un po’ non votano e la pensano come loro pare. Ci fermiamo a Bari, a quanto accaduto nelle elezioni passate di cinque anni fa alla Regione Puglia ( la giunta Emiliano si è insediata nell’autunno 2020) e al Comune di Bari ( la giunta De Caro chiude a scadenza naturale a giugno 2024) con una verifica aperta dagli ispettori del Ministero degli Interni.



Per il sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato ( Fdi), a Matera per una iniziativa alla Asm, da quella situazione se ne esce dando la parola ai cittadini, andando a votare. ” Dalla situazione pugliese- ha detto Marcello Gemmato- ne usciamo con il voto, con l’espressione popolare. Ne usciamo rammaricati dal fatto, perchè si scopre che larga parte della politica pugliese , segnatamente quella legata ad Emiliano e De Caro, fosse da un lato- almeno da quanto appare dalle indagini- avvezza ad acquisire consenso, pagandolo. E in particolare alcuni loro esponenti che sono stati arrestati .



Dall’altra, in maniera altrettanto preoccupante , pezzi dell’Amministrazione comunale, e mi riferisco all’Amtab, fossero infitrati dal maggior clan criminale cittadino che, addirittura, determinava le assunzioni. E, all’interno della stessa, società, erano assunti degli affiliati. Questo fa rabbrividire -ha commentato l’esponente di Fdi-e penso che la via di uscita sia una forte sollevazione popolare con una indicazione forte di discontinuità, rispetto a ciò che è avvenuto negli ultimi venti anni”. Parole chiare, che valgono in tutti i contesti. L’Italia ha bisogno di un bagno di umiltà, magari guardando a quanto hanno fatto i ”padri” della Costituzione per costrutire una stagione di pace , libertà e democrazia, compromessa negli anni da una serie di ”ismi” che spaziano dagli opportunismi agli autoritarismi.