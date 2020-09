…E poi il bando per la designazione del nuovo direttore generale. Ad annunciarlo a Matera il presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, nel corso di un incontro a sostegno del candidato del centrodestra Rocco Sassone e alla presenza degli assessori alla Sanità Rocco Leone (Forza Italia) e all’Ambiente Gianni Rosa(Fratelli d’Italia), che ha ribadito ancora una volta l’impegno della Regione a sostenere e a rilanciare – con le risorse stanziate- l’ospedale di Matera ” che fa parte -ha detto- di un contesto unitario del futuro disegno sanitario della Basilicata”. La bozze girata nelle scorse settimane a quanto pare è stata accantonata (quella ereditata dal passato con l’Azienda sanitaria unica) per motivi di opportunità in relazione, ricordiamo, alle strumentalizzazioni maturate durante la campagna elettorale per le comunali di Matera e alla petizione portata avanti dal Fials a difesa dell’ospedale. San Carlo e Madonna delle Grazie con eguale considerazione, ma con bacini di utenza diversi, vista la eterogeneità della Basilicata che nella domanda dei servizi rifiuta gli accentramenti di funzioni. E allora si va alle interlocuzioni per il nuovo piano sanitario con l’avvio -ha detto Bardi- di una fase di ascolto, confronto con tutti e una progettualità da portare avanti perchè è la Regione a dover legiferare in materia. ” Serve una cornice – ha aggiunto Bardi- per la nuova sanità lucana, valorizzando le professionalità e per costruire la medicina del territorio con la gradualità che questo processo richiede”. Bene. Un passo avanti. Ma attendiamo i fatti. La nomina del commissario, a breve a quanto pare, dovrebbe durare il tempo giusto per espletare il bando del nuovo direttore generale che manca dal dicembre 2019, quando Joseph Polimeni decise di trasferirsi altrove. Naturalmente attendiamo i fatti. Bardi ha detto di voler ridimensionare i conflitti di campanile tra Matera e Potenza, con una presenza periodica nella Città dei Sassi per ascoltare i problemi dei cittadini. Il campanile, comunque, è destinato a restare per la struttura stessa della Regione con un peso territoriale e decisionale sbilanciato nel capoluogo . Non c’è storia e l’accentramento è la prassi, favorito spesso dall’accondiscendenza di quanti ci rappresentano…Basilicata, pertanto, verso l’effetto zattera come dimostrano l’emigrazione dei giovani, la perdita di enti, la migrazione sanitaria e l’invecchiamento della popolazione. E , a proposito di sanità, nessuna parola da parte dell’assessore Leone. Ha parlato per tutti il presidente Bardi. Precisazioni, invece, da parte dell’assessore all’ambiente Gianni Rosa(Fdi), che ha indicato i tempi – nel 2021- per l’avvio del progetto di bonifica della discarica di Borgo La Martella e confermato gli investimenti per il disinquinamento del torrente Gravina, dove è opportuna una più efficace azione di contrasto agli sversamenti abusivi. Il presidente Bardi ha ascoltato e mostrato interesse verso le sollecitazioni del comitato Ludovico Quaroni del borgo La Martella, rappresentato dal Tommaso Martinelli, con un impegno ad affrontare le questioni sollevate.