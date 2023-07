Per il Parco del Vulture la benedizione…di San Michele

Le buone pratiche del passato, come quella di far benedire dal parroco o dal vescovo un cantiere o un progetto, purtroppo sono state messe da parte da tempo…sostituite da conciliaboli da segrete sentenze, patti scellerati per lottizzare questo o quell’incarico e i risultati si vedono con enti malgestiti, per mediocrità e scarso senso di responsabilità di quanti ( ma con poche eccezioni) sono chiamati a gestirli. I fallimenti in serie per dare una guida e una svolta al Parco del Vulture ne è una conferma. Ora c”è il bando. L’auspicio è che non ci siano banditi e banderuole. Ci vorrebbe un brigante…che ami e viva il territorio, ma con tanto di cultura di impresa. Pasquale Tucciariello spera e prega, naturalmente, che sia la volta buona.



Parco del Vulture, si riparte.

Proviamo a metterla così. Negli ultimi sei anni circa, un governo regionale di centrosinistra e un governo regionale di centrodestra ci hanno regalato due commissari e un presidente, sindaco, che non andava proposto per le ragioni che sappiamo. Il nostro giudizio nei confronti dei sindaci del territorio negativo era cinque anni fa e negativo rimane. Biglietto da visita quando si arriva da queste parti? Segnaletica orizzontale pressoché inesistente e segnaletica verticale spesso inclinata su un lato o arrugginita e corrosa dal tempo per incuria oltre alle erbacce protese verso il piano stradale generalmente deformato. E fermiamoci qui.

Sul Parco del Vulture ora si riparte. C’è un nuovo bando per l’individuazione del presidente. Che si riveda ogni errore, proviamo a guardare l’errore come un valore al pari di come noi docenti e ricercatori usiamo fare quando ci accorgiamo di aver sbagliato approccio educativo e formativo e di conseguenza siamo obbligati a modificare i piani di ipotesi, di controllo, di deduzione. Che si riparta correttamente: bando, competenze e capacità operative, velocità e tempo. Per farne cosa? Rendere il territorio del Vulture, già ricco di risorse, motore di sviluppo nel rispetto della natura. Intelligenze e capacità operative dunque. E incrociamo le dita. (p.t.)