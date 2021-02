Era accaduto con il G7 e prima ancora con le visite di Presidenti della Repubblica, del Consiglio dei Ministri e così anche per la tappa materana del G20 dei ministri degli esteri, che si terrà nella Città dei Sassi il 29 giugno incastonata con le dati di Bari e Brindisi del 28 e 30. Il sopralluogo del Ministro plenipotenziario della Presidenza del consiglio dei ministri Giuseppe Scognamiglio, accompagnato da collaboratori, è servito a verificare sul campo dove poter ospitare i rappresentanti delle 36 delegazioni internazionali e quelle della cooperazione. E questo aspetto, come ci ha detto il sindaco Domenico Bennardi, incrociato all’uscita di Palazzo Lanfranchi, conferma la richiesta di ospitare nella Città dei Sassi gli ospiti. Il numero non è stato ancora definito. Ma il risultato è questo. Ora si tratterà di definire gli aspetti organizzativi. Il rappresentante di Governo ha visitato oltre ad alberghi della Civita, la Cava del Sole, Palazzo Malvezzi e il Museo Nazionale accompagnato, insieme ad altri rappresentanti istituzionali, dalla direttrice Annamaria Mauro. Ora si tratta di attendere le indicazioni che verranno da Roma, per mettere a punto i dettagli organizzativi della visita. Gli ospiti sono rimasti colpiti e in maniera positiva da quanto visto. Non resta che attendere. Impegno mantenuto, nonostante le apprensioni di ieri dopo le dichiarazioni del sindaco di Bari Antonio De Caro che aveva lasciato intendere una gestione tutta pugliese dell’evento internazionale.



Comunicato Stampa del PD

G20: le aspettative della città di Matera vanno tenute in considerazione.

Apprendiamo da note stampa del Comune di Bari che di fatto quello che doveva essere il G20 Esteri – Matera, altro non sarà che il G20 Esteri -Bari. Infatti si legge dai comunicati che sarà la città di Bari ad accaparrarsi tutte le attività che ruotano intorno all’indotto dell’ospitalità delle 31 delegazioni estere, mettendo le basi per la ripartenza del settore turistico e della ristorazione, con quello che è il primo evento internazionale “in presenza” del 2021, ad esclusivo danno della città di Matera.

A poco sono valse le promesse elettorali dei Ministri 5Stelle. Ricordiamo a noi stessi che in tanti si sono avvicendati ad illustrare le infinite ricadute economiche post pandemia, di portare ed avere un evento politico e mediatico di quella portata, in una città come quella di Matera e a poco sono valse, le nostre legittime perplessità, conseguenti all’esperienza maturata negli anni relativa alle difficoltà logistiche e strutturali di realizzare un evento come il G20 a Matera.

Il PD non é stato disfattista, è stato semplicemente realista, non illudendo nessuno! Probabilmente qualcosa si può ancora fare, magari coinvolgendo le aree interne della Basilicata in un’ottica di sostenibilità ed evitando che per l’ennesima volta Matera si trasformi e si confonda con una delle tante sedi escursionistiche della Puglia. Una meta del turismo mordi e fuggi, di cui “quasi” non sentiamo la mancanza. Auspichiamo che l’abilità politica e diplomatica del Ministro degli Esteri Di Maio tenga nella giusta considerazione le aspettative del nostro territorio e della nostra città, altrimenti vi è il concreto rischio che il G20 Esteri Matera, si trasformi in una bella passeggiata istituzionale di Ministri – a carico dei cittadini materani- con qualche selfie e poco più e con buona pace delle tante aspettative dei nostri imprenditori che hanno investito nel settore turistico di alta fascia.

Il Circolo di Matera

del Partito Democratico