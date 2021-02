Comunità cinese silenziosa, ma il ” loro” Capodanno cominciato il 12 febbraio e che andrà avanti per due settimane fino alla festa delle Lanterne, ce l’hanno dentro e le tradizioni si rispettano. Nella Madrepatria, dove hanno contenuto la pandemia da covid 19 e vivono il momento magico di una economia in forte ripresa, lo festeggeranno ma con movimenti ”lenti” e ”discreti”, anzi resilienti perchè il 2021 per il calendario del Celeste Impero è l’anno del Bufalo, del Bue, che rappresenta la resilienza (termine abusato e strabusato che fa tendenza) che in sintesi serve a programmare. Ed è quello che nella città dai passi lenti, quasi soporiferi della ex capitale del divano, sono un tutt’uno con il consolidamento dell’attesa. E allora la provocazione della Cina (quante volte ne abbiamo parlato…) sta proprio nella programmazione, che è un po’ il tallone d’Achille insieme a una labile cultura di impresa di Matera, dopo i numeri positivi dell’anno da capitale europea della cultura e il buio, o quasi, seguito alla cerimonia di chiusura e alla crisi alimentata dall’epidemia da virus a corona. E si riparte dalla programmazione, quella che ci avrebbe dovuto consentire (è il caso del turismo e di tutto quello che comporta) di ripartire sia pure a ritmi ridotti ma con una base di riferimento, che non sia il solito e compassato slogan ” Matera si vende da sè”. Non è così perchè le fortune e l’andamento dell’industria delle vacanze non sono affidate al caso.



E allora perchè non guardare e con interesse alle grandi potenzialità del mercato cinese con una programmazione adeguata, e gestita con competenza e continuità, con professionalità . Improvvisazioni e dopolavorismo vanno messi da parte. Ricordiamo che in passato ci sono state iniziative, contatti, visite istituzionali di operatori turistici cinesi nella nostra Città. Ma poi la ” Grande Muraglia” non è stata raggiunta dai nostri. Molte cose sono rimaste sulla carta , nelle strette di mano, nelle foto ricordo, salvo poche eccezioni. E un libro ”Io sono l’elemento di mezzo” di Emilio Salierno, https://giornalemio.it/cronaca/via-della-seta-il-libro-di-salierno-aveva-gia-anticipato/ , puo’ dare un’idea -attraverso l’esperienza dell’imprenditrice Yam Wang- di cosa si può fare con la Repubblica Popolare Cinese . Senza dimenticare contatti, analisi, confronti (on line di questi tempi) che Gino Marchiona per Turismore ha effettuato nello scorso inverno. Buona rilettura https://giornalemio.it/economia/promuovere-il-turismo-nella-stagione-del-covid-ce-forward-star/feed/