Già è difficile orientarsi. Figuriamoci se volete conoscere il reddito di chi ci rappresenta negli enti locali. Trasparenza nella Pubblica Amministrazione,o di Enti di diversa tipologia di diritto, con difficoltà di accesso nella dimensione del virtuale quando si incappa in problemi tecnico organizzativi o procedurali. E quando capita è inevitabile l’oscuramento o le stoppate sulla ”non disponibilità” di pagine e files, come è capitato per la pubblicazione dei redditi dei consiglieri regionali e della giunta Bardi nella sezione ”Amministrazione trasparente”. La tecnologia rappresenta il presente e il futuro, ma presenta limiti gestionali. Problemi gestionali di software o i tempi dell’uomo? Buona lettura e provate pure a cercare ”basilicatanet, reddito consiglieri regionali”.

REDDITO CONSIGLIERI REGIONALI

Dati situazione patrimoniale e reddituale consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”

In riferimento a quanto apparso in questi giorni su un quotidiano locale relativamente ad un presunto oscuramento, dalla sezione “Amministrazione Trasparente” del Consiglio regionale della Basilicata, della pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale, ai sensi dell’art.14 del D.lgs. n. 33/2013 – Anno 2020 – Redditi 2019, si precisa quanto segue:

L’Ufficio “Trasparenza e controlli interni” del Consiglio regionale ha ricevuto nei termini di legge le dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale relativi all’ anno 2020 da parte dei soggetti, così come indicati all’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013. Dopo aver effettuato l’istruttoria relativamente a tale documentazione, L’ufficio ha predisposto, per il tramite di una piattaforma a ciò dedicata, i file per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto delle modalità indicate dal Garante per la protezione dei dati personali nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, del 15 maggio 2014.

Successivamente alla pubblicazione si sono riscontrati dei problemi meramente tecnici che impedivano una corretta visualizzazione della documentazione.

Si è quindi temporaneamente disattivata la visualizzazione della Sezione al fine di risolvere tale criticità.

Si rende noto che le pagine della “Sezione di Amministrazione Trasparente” saranno quanto prima ripristinate e, comunque, entro il termine del 31 gennaio 2021, così come stabilito nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Potenza, 14 gennaio 2021