Un passaparola di Angelo Bianchi, una delle tante querce della storia del Pci del Materano e di Basilicata, e di un forte impegno culturale e sociale, che tiene dritta la barra a Sinistra, per un appello a ”compagni e compagne” – che pubblichiamo più avanti- a sottoscrivere l’abbonamento alla rivista “Critica marxista” diretta da Aldo Tortorella,che uscirà a breve con un numero speciale sul centenario della fondazione del PCd’I.

Uno spaccato della storia della Sinistra e del Paese, attraverso l’analisi di fatti, personaggi, protagonisti, che cambiarono e non poco la storia dei decenni a venire e con quel taglio da acuta analisi, lucida, di uno dei quadri del vecchio Partito comunista come Aldo Tortorella (classe 1926) che non si fa pregare di certo quando si tratta di fare critica e autocritica.

Vecchia scuola… Pubblichiamo anche il suo appello-invito a sostegno di una stampa scomparsa per motivi gestionali, strategici, come l’Unità fondata da Antonio Gramsci o Rinascita da Palmiro Togliatti. Ci sarà modo di parlarne anche dalle nostre parti, con iniziative in itinere, progetti come quello di Basilicata futura per un archivio documentale del Pci o legati al Museo della Resistenza del Comunismo di Matera o altri che, aldilà dell’anno celebrativo, riportano l’attenzione su bisogno di riscoprire i valori di Sinistra.

Area di rifondazione o di costruzione. Fischia il vento…

L’APPELLO DI ANGELO BIANCHI

“Accolgo volentieri l’invito di Piero Di Siena, ultimo e stimato Segretario regionale del PCI di Basilicata,



a farmi promotore nel Centenario di fondazione del PCd’I della sollecitazione che rivolgo specialmente, ma non solo, a Compagne/i, con cui ho condiviso lunghi anni di militanza in quel Partito con forte passione politica e carica ideale, a voler sottoscrivere per il 2021 l’abbonamento annuale alla storica rivista Critica Marxista, diretta sapientemente da Aldo Tortorella, che tra l’altro uscirà con un numero speciale sul Centenario, di cui provvedo ad inoltrare a parte il sommario dei contributi di studiosi unitamente ad una scheda esplicativa delle modalità di abbonamento anche in edizione digitale al prezzo di 30€.

Se sei, come auspico, interessato, ti prego di comunicarmelo per poterne riferire a Piero, anch’egli della redazione della rivista. Ti invito altresì a estendere la sollecitazione a quanti altri ritieni interessati.”

LA BOZZA DEL SOMMARIO

Aldo Tortorella, Sui motivi di una metamorfosi

Fondazione e rifondazioni

Guido Liguori, Da Bordiga a Gramsci

Aldo Agosti, Internazionalismo e “legame di ferro” nella cultura politica del Pci

Claudio Natoli, Fascismo e antifascismo nella storia dei comunisti italiani tra le due guerre

Alexander Höbel, L’impronta di Togliatti

Fiamma Lussana, La “via italiana” all’emancipazionismo

Passato-presente

Francesco Barbagallo, La questione meridionale

Mario Sai, Il Pci e i lavoratori

Vincenzo Vita, Destra-sinistra: un problema che torna

Piero Di Siena, Riflessioni sul rapporto con il ’68

Alberto Leiss, L’”Intellettuale collettivo” tra avanguardie e masse

Chiara Valentini, L’ultimo Berlinguer

Maria Luisa Boccia, femminismo e Pci

Fulvia Bandoli, Importanza e limiti dell’ambientalismo del Pci

Piero De Chiara, 1984: «Orwell sbagliava»

Come eravamo

Anna Maria Carloni, Franca Chiaromonte, La nostra Fgci tra partito e nuovi movimenti

Rinalda Carati, Il partito-comunità come educazione sentimentale

UN MOTIVO IN PIÙ PER ABBONARSI NEL 2021:

IL PRIMO NUMERO SPECIALE SUL CENTENARIO DEL PCI

Cari lettori e cari abbonati di Critica Marxista,

come ogni anno, ma quest’anno con un accento particolare, vi ricordo che la “nuova serie” di Critica Marxista – che conta quasi trent’anni di attività, da quando divenne, dopo la fine del Pci, una testata del tutto autonoma e indipendente, volta alla ricerca e alla elaborazione di un pensiero critico e all’analisi della realtà – vive e può vivere solo grazie al sostegno degli abbonamenti.

Il contributo della redazione e degli autori e autrici è completamente volontario, così come l’impegno di chi cerca di promuovere la diffusione e la conoscenza della rivista, che esce e viene distribuita, in formato cartaceo e elettronico, grazie al prezioso lavoro della casa editrice della Cgil.

Quest’anno c’è una ragione in più per abbonarsi e sostenere Critica Marxista.

Il prossimo numero, il primo del 2021, sarà un fascicolo speciale, e interamente dedicato al centenario della fondazione del Pci, ricco di contributi di carattere storico e analitico, che oltre a esaminare i tratti che abbiamo considerato più interessanti della vita del vecchio partito offre numerosi spunti di riflessione sui problemi e le sfide aperte oggi, sempre con quell’intenzione di “ripensare la sinistra” che è scritta nella nostra testata.

Il numero speciale sul centenario del Pci conterrà tra gli altri contributi di Aldo Agosti, Fulvia Bandoli, Francesco Barbagallo, Maria Luisa Boccia, Rinalda Carati, Franca Chiaromonte, Piero Di Siena, Alexander Höbel, Alberto Leiss, Guido Liguori, Fiamma Lussana, Claudio Natoli, Mario Sai, Aldo Tortorella, Chiara Valentini, Vincenzo Vita.

Vi chiediamo quindi di rinnovare l’abbonamento, e di proporre ad amiche e amici, compagne e compagni di farlo, senza escludere l’idea di un regalo in vista delle festività di fine anno.

Fateci sapere che cosa pensate della rivista e avanzate rilievi e proposte.

Stiamo implementando la presenza di Critica Marxista sul web e sui social media: potete scriverci a questo indirizzo: redazionecriticamarxista@gmail.com, visitare e interagire con il sito: https://criticamarxista.net./

e la pagina facebook: https://www.facebook.com/criticamarxista/.

Sono sicuro della vostra amicizia e del vostro sostegno, e vi rivolgo i migliori auguri per un felice nuovo anno.”

Aldo Tortorella