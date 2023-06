Per gli alluvionati da Meloni meno soldi e nemmeno il commissario per spenderli

Pubblicato, finalmente, il decreto per gli alluvionati dell’Emilia Romagna, ma ce ne sono 500 milioni in meno di quelli promessi da Giorgia Meloni. Infatti, martedì 23 maggio, nella sua visita agli alluvionati, dichiarava in conferenza stampa che il Governo aveva stanziato nel decreto aiuti 2 miliardi di euro (“In passato interventi di emergenza da 2 miliardi di euro non so se si erano visti”, affermava sicura), poi diventati 2,2 miliardi pochi giorni dopo, in occasione della visita in Emilia Romagna di Ursula Von Der Leyen (parlò, infatti, di uno stanziamento di “2 miliardi e 200 milioni per affrontare l’emergenza”, cifra ribadita il 28 maggio in un’intervista al Il Messaggero). A fare i conti sul testo del decreto pubblicato in gazzetta Ufficiale ci ha pensato il sito di fact checkin Pagella Politica che, calcolatrice alla mano, sommando gli stanziamenti per ogni articolo, ha riscontrato che il totale ammonta a 1,6 miliardi (https://pagellapolitica.it/articoli/decreto-emilia-romagna-2-miliardi). Dunque, come dicevamo all’inizio, più di 500 milioni in meno rispetto a quanto promesso. Ma da dove si prendono questi soldi? Nel mentre sempre Meloni aveva parlato di alcune estrazioni straordinarie del lotto, dell’aumento del costo dei musei e dell’emissione di un francobollo speciale, gran parte dei fondi arriveranno invece dal taglio dell’integrazione salariale, dai bonus sociali e dalle misure destinate al sostegno delle fasce più deboli e tra questi anche 150 milioni di euro che arriveranno dal taglio del reddito di cittadinanza. E nel frattempo ancora non è stato nominato il Commissario Straordinario all’emergenza, che dovrebbe spendere questi soldi sia per gli aiuti che per avviare la ricostruzione. Dunque, sempre pronti! E sempre di parola.

Sono 11 gli articoli del provvedimento, su 23, che prevedono oneri per lo Stato, il totale della cui spesa si ferma per l’appunto a 1,6 miliardi. 620 milioni per la cassa integrazione emergenziale in deroga, fino a un massimo di 90 giornate nel 2023. Cifra finanziata con 400 milioni stornati dal Fondo di integrazione salariale per i lavoratori in caso di riduzione dell’attività, 50 milioni riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione e 150 milioni dai risparmi ottenuti con il taglio del Reddito di cittadinanza. 300 i milioni stanziati per sostenere le imprese esportatrici, che sarebbero stati prelevati da Simest, la società per l’internazionalizzazione delle aziende. Poco più di 250 milioni, invece, sosterranno i redditi dei lavoratori autonomi, dal primo maggio al 31 agosto, con un’indennità una tantum di 500 euro per ciascun periodo di sospensione del lavoro (non superiore alle due settimane e fino a 3mila euro). Rifinanziato con 200 milioni il Fondo per le emergenze nazionali con ricavi da estrazioni aggiuntive di Lotto e Superenalotto, oltre al ripristino del contributo di solidarietà temporaneo a carico delle aziende energetiche sugli extraprofitti. Ma altri quasi 130 milioni vengono, invece, recuperati tagliando le risorse per il “bonus sociale” sulle bollette del gas per le famiglie a basso reddito. Infine, il Fondo dedicato agli interventi di tutela e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dalle alluvioni sarà finanziato con un aumento di 1 euro (dal 15 giugno al 15 settembre) dei biglietti di ingresso dei musei statali.