Per Fragasso gioco finito… Meglio votare, ma senza ripetere errori passati

Il giovane consigliere comunale di centrodestra ha indicato l’anglicismo ‘’overgame’’ (partita, gioco finito) per segnare la conclusione politica dell’Amministrazione guidata dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi (m5s), alla guida di una coalizione ‘’mosaico che ha perso via via sempre più pezzi, ma senza colpi d’ala e un disegno di città. E i nodi sono venuti al pettine con i numeri, era scontato, che sono venuti meno. Fragasso rispedisce al mittente alcuni passaggi della lettera di dimissioni, rivolta alla città, con l’impegno ad allargare a tutte le componenti di centrosinistra. Affermazioni che hanno destato perplessità nell’esponente di opposizione che auspica si possa andare al voto anticipato. E qui rivolge un invito a lavorare per ‘’una proposta seria, che si costruisca con il coinvolgimento della città e che non si ripetano gli errori del passato’’. E le polemiche su flop, divisioni nella coalizione di centrodestra che portarono alla sconfitta nel ballottaggio per le comunali il 5 ottobre del 2020, non sono ancora sopite. Serve unità, senza protagonismi e con una idea sulle cose da fare e con chi realizzarle. Cantiere di centrodestra da aprire…



LA NOTA DI FRAGASSO

“Prendiamo atto della lettera di dimissioni del Sindaco Bennardi e balza subito all’occhio l’ennesima, patetica e fine a se stessa critica al centrodestra lucano agitando i fantasmi di catastrofi in vista della autonomia differenziata e di voler invece inaugurare una nuova stagione ecc…

Il dimissionario parla di voler aprire a quelle forze del centrosinistra riformiste e progressiste (appellativi abusati da questa amministrazione) ma non si rende conto che proprio queste “forze” lo hanno abbandonato non ritenendolo idoneo al ruolo di Sindaco.

L’appello che ci sentiamo di lanciare in questo momento è che si vada al voto il prima possibile, nella prossima primavera, e che ci si attivi per un percorso politico condiviso con le forze migliori della città per produrre un programma veramente di qualità coinvolgendo quegli imprenditori, quei professionisti e quegli intellettuali che abbiano all’amore per la città anche professionalità e competenza.

Ci auguriamo che si arrivi al voto con una proposta seria, che si costruisca con il coinvolgimento della città e che non si ripetano gli errori del passato. Matera nei secoli ha sempre dimostrato di sapersi rialzare e camminare con le proprie gambe senza aver bisogno di ingerenze esterne spesso tossiche e controproducenti.”

Dott. Daniele Eustachio Fragasso – Consigliere comunale Matera-