Per Fdi “Questa illusione è durata qualche minuto”…di veder cadere Bennardi!

In una nota, il Gruppo Consiliare di Matera di Fratelli d’Italia, confessa di essersi illuso che “ a seguito della convalida alla carica di Consigliere Comunale di Marilena Amoruso, che si è subito dichiarata all’opposizione dell’Amministrazione Bennardi, sembrava che si fosse determinato nuovamente un equilibrio nei numeri tra la maggioranza e la minoranza tale da non garantire nuovamente una stabilità per il governo cittadino.” Per poi ammettere amaramente che “Questa illusione è durata qualche minuto“, a seguito dell’atteggiamento del PD tornato in un solco politico regionale, mentre evidentemente Fdi sperava che continuassero nel solco della mozione di sfiducia sottoscritta con loro…sino a provocare la caduta dell’amministrazione cittadina. Cosa evidentemente fuori dal contesto politico ed anche, diciamolo, della maggior parte dei consiglieri comunali in carica. Ma tant’è ed ecco a seguire la nota integrale diffusa dai consiglieri comunali meloniani: “Finalmente il Partito Democratico è uscito allo scoperto, se fino a qualche giorno fa, in modo occulto, operava come Penelope che in attesa del ritorno di Ulisse, tesseva e disfaceva la tela, oggi che Ulisse – Francesco Mancini – è rientrato a casa, apertamente ha deciso di sostenere fino a fine mandato questa maggioranza a trazione 5stelle, ricambiando il sostegno dato ad Ulisse per raggiungere “ Itaca” nell’odissea di conquistare la Provincia di Matera. Infatti dopo la fuoriuscita dalla minoranza del Consigliere Cosimo Cinnella e la conseguente nomina assessorile di Francesco Salvatore, nella seduta del Consiglio del 7 ottobre scorso a seguito della convalida alla carica di Consigliere Comunale di Marilena Amoruso, che si è subito dichiarata all’opposizione dell’Amministrazione Bennardi, sembrava che si fosse determinato nuovamente un equilibrio nei numeri tra la maggioranza e la minoranza tale da non garantire nuovamente una stabilità per il governo cittadino. Questa illusione è durata qualche minuto poiché a sostenere la maggioranza, che fino a quel momento non aveva i numeri in aula per approvare i provvedimenti, è intervenuto “ il soccorso rosso”, quelli del campo largo, tradotto il Partito Democratico che con i suoi due consiglieri comunali, Alba e Perniola, hanno garantito non solo il numero legale ma hanno approvato con il loro voto i provvedimenti in esame provando timidamente anche a giustificarsi, ormai il dado è tratto, a voi cittadini le dovute conclusioni.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.