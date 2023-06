Per dire “Basta vite precarie” con Conte si ritrova l’opposizione

La promessa di un coordinamento delle proprie azioni fatta da PD e M5S è una delle buone notizie, per chi si oppone alla politica del governo in carica, che arriva dalla manifestazione romana odierna dei cinquestelle. “Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe”, ha detto la segretaria del Pd al presidente del M5s. Che ha risposto: “Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata. Apprezzo che sia venuta Elly Schlein, come Fratoianni e tante altre forze politiche sociali e civiche.” Certo è solo un inizio. Ma meglio di niente.

Questo, in una giornata in cui Conte ha chiamato a raccolta il suo movimento per lanciare un enorme grido: “Basta vite precarie“ contro “questo Governo che favorisce il precariato e dimentica i bisogni e le necessità dei lavoratori”. Prima un corteo che è partito da piazza della Repubblica, molto partecipato, quindi l’arrivo a sorpresa del garante del Movimento, Beppe Grillo e la conclusione in Largo Corrado Ricci dove era allestito il palco

da cui si sono susseguiti una serie di interventi di semplici cittadini che hanno raccontato le loro storie di precarietà, rappresentanti della società civile ed associazioni. Prima di loro ha parlato Giuseppe Conte che ha detto: “La partita non finisce pari e patta solo perché il governo si è accorto che, al di là degli slogan e del furore ideologico, sarebbe stato un disastro sociale abolire il reddito di cittadinanza. Quella revisione che hanno fatto metterà sul lastrico i cosiddetti occupabili, categoria astratta. Andare a dire a chi non ha di che mangiare, a chi non trova lavoro, e non ha neppure un corso di formazione, che verranno abbandonati dallo Stato”. “Abbiamo un problema di salari da 30 anni – ha aggiunto – abbiamo perso potere d’acquisto, abbiamo il problema dei lavoratori che si spaccano la schiena e non portano a casa un salario dignitoso. Dobbiamo porre rimedio con il salario minimo legale, una delle nostre riforme a cui teniamo. È la strada giusta, perseguita anche da Francia, Spagna, Germania. E se lo dice anche il governatore della Banca d’Italia Visco, che il governo ascolti almeno lui, se non vuole ascoltare noi”.