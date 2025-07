Pepe: la verità sulla SS 7. Procedure in corso. Poi soldi e cantieri

“Non dobbiamo vendere sogni, ma dobbiamo sognare per rendere concreti questi sogni”. E’, in sintesi, la considerazione dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, vale per il futuro della statale 7 ” Ferrandina-Matera”, un’arteria di valenza interregionale ormai inadeguata a reggere un traffico veicolare, che deve fare i conti con carreggiate ristrette, tratti sconnessi che portano a interruzione e con l’inevitabile fattore pericolosità chè è causa di incidenti. Il tratto a monte e a valle di Matera è quello che necessità di interventi, attesi ormai da una consiliatura all’altra. E per chiudere la partita, come si suol dire, e chiedere al Governo centrale di mettere mano alla tasca, occorre espletare tutti gli iter amministrativi per i progetti del caso.



” Certe volte vedo e sento- ha detto Pepe- che si parla con troppa faciloneria di questa strada…’ Domani la facciamo, dopodomani l’allarghiamo, dopodomani ancora la prolunghiamo. La verità è che ci sono procedimenti sui quali confrontarsi. Abbiamo detto che il lotto ‘by pass’ è prioritario e su quello stiamo lavorando, per una spesa di 500 milioni di euro. Il procedimento tecnico amministrativo è in fase di Valutazione di impatto ambientale ( V.i.a) al Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza energetica ( Mase) e si è in attesa sia del parere paesaggistico e sia della compatibilità ambientale .Ottenuti questi due provvedimenti ci sarà,poi,il decreto definitivo per la valutazione di impatto ambientale. Cosa significa tutto questo? Ottenuto il decreto di V.I.A bisogna passare alla seconda fase, che è quella della cantierizzazione : far finanziare l’opera e poi avviare i lavori. Quel tratto è lungo 14 chilometri e a quattro corsie. L’altro non lo è ed è quello che va dalla Basentana a Matera. Misura 17 chilometri e si dovrà procedere all’ adeguamento della sede esistente, il prolungamento della rampa in salita per i mezzi pesanti per un totale di circa 4 chilometri,oltre al miglioramento della visuale delle curve e degli accessi. Questa è la progettazione, che sarà terminata entro il 2026, per circa 100 milioni di euro. Poi come suggerisce il buon Francesco Mancini, presidente della Provincia di Matera, se si deve ragionare per lotti, questo è un momento successivo. Adesso non si può. Adesso dobbiamo portare a casa i risultati progettuali” .



E nella programmazione più ampia della viabilità comprensoriale e interregionale c’è anche il versante che guarda alla Puglia e all’innesto con l’autostrada. ” Ci sono fasi differenti- aggiunge l’assessore Pepe- che è la parte che va da Matera a Gioia del Colle (Bari) che è ancora un’altra partita, che è in fase di V.I.A. E’ un tratto di 30 chilometri. I fatti sono questi e c’è un iter che sta andando avanti e occorre che si concretizzi. Questa strada, la Ferrandina-Matera, insieme alla Potenza-Bari- e l’ho sempre ribadito- sono le due priorità per la Basilicata. E’ la verità insieme a un’altra che le risorse, oggi, non ci sono. Ci saranno nel momento in cui il progetto avrà: concluso tutto il suo iter. Un esempio? Quando il by pass per Matera avrà ottenuto il suo decreto V.I.A non ci sarà alibi per nessuno. Quando sarà conclusa la fase per il completamento dell’iter progettuale allora dovremo essere bravi (Regione, Province, Comuni) a battere cassa verso lo Stato . Adesso se si va a chiedere i danari ci diranno che l’iter procedurale sul progetto non si è ancora concluso. La speranza è che davanti al Mase , parlo del bypass, si possa concludere entro la fine di questo anno. Poi ci sarà il nuovo contratto di programma Anas, Gruppo Fs Stato 2026-20230 e bisogna farlo inserire. Questa è la verità – conclude l’assessore alle Infrastrutture.sulla statale 7 che rimane una priorità. Se ci saranno suggerimenti, sul by pass come ha detto il presidente Mancini, li valuteremo ma a valle della consacrazione del progetto”. C’è anche la ferrovia Ferrandina- Matera La Martella. Ne sapremo di più il 14 luglio dopo il sopralluogo che l’assessore Pepe, il presidente della giunta regionale Vito Bardi e amministratori e tecnici di Rete Ferrovie italiane effettueranno all’interno del cantiere.