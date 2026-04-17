Peep San Giacomo e alloggi di via Conversi. Botta e risposta Sindaco,Assessora e Toto

Dalla interrogazione con tempi di risposta in una seduta del consiglio comunale, sollecitata dal consigliere indipendente Augusto Toto, al comunicato congiunto a stretto giro del sindaco Antonio Nicoletti e dell’assessore ai Lavori Pubblici Lucia Gaudiano che spiegano come alle procedure di appalto per le urbanizzazioni nel Peep di San Giacomo sia giunti da poco, in relazione a un percorso e a limiti di procedure e tempistiche non dipendenti dall’Amministrazione comunale. E che, di comune accordo con l’Ater si stia procedendo alla verifica dei requisiti per i potenziali aventi diritto. Non manca la stoccata politica, da parte del sindaco,che leggerete di seguito, verso l’ex componente di maggioranza Augusto Toto che aveva abbandonato la coalizione nel dicembre scorso togliendosi alcuni ”sassolini” dalla scarpa su quel lunga attesa (che continua) sulla mancata elezione a presidente del consiglio. Altrettanto dura la replica di Augusto Toto, che fa riferimento alle pratiche della buona amministrazione con le urbanizzazioni che dovrebbero precedere l’edificazione di un immobile. E conclue con un lapidario : “Davanti a certi tentativi di difesa, verrebbe da ridere per non piangere”. Nulla, al momento, sui tempi di esecuzione delle opere in questione, in relazione a quanto riferito dall’Amministrazione comunale. Lo sapremo nei prossimi comunicati e con quello finale per la consegna delle chiavi agli assegnatari.



COMUNICATO STAMPA

Peep San Giacomo e alloggi di via Conversi: il sindaco Nicoletti e l’assessore Gaudiano replicano al consigliere Toto: “Accuse prive di fondamento tecnico: priorità alla sicurezza e rispetto della correttezza amministrativa”

In merito all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Augusto Toto, riguardante la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione nel PEEP di San Giacomo e i presunti ritardi nell’assegnazione dei 24 alloggi situati in via Conversi, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e l’assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio, Lucia Gaudiano, intendono ristabilire la realtà dei fatti a tutela dell’onestà intellettuale e della trasparenza verso i cittadini.

L’Amministrazione, infatti, respinge con fermezza le accuse di inerzia, iniziando da un dato oggettivo: la comunicazione ufficiale di ultimazione dei lavori da parte dell’ATER per gli immobili è pervenuta agli uffici comunali soltanto la scorsa settimana.

Al contrario di quanto asserito dal consigliere Toto, la proficua collaborazione tra amministrazione Comunale e amministrazione ATER ha consentito di accelerare i tempi, conferendo già nel mese di marzo l’incarico per la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione relative, e di dotarsi in data odierna del progetto affidato, per poter subito dar corso all’affidamento dei lavori, previo espletamento della gara.

Riguardo ai solleciti inviati dall’ATER tra il 2024 e il 2025, invece, Nicoletti e Gaudiano spiegano che l’amministrazione non ha potuto procedere immediatamente poiché ha dovuto gestire una critica mancanza di programmazione economico-finanziaria ereditata dal passato; infatti, come sa consigliere Toto, per programmare un’opera è necessario dotarsi della relativa copertura finanziaria, cosa che è stata fatta nella prima occasione utile in cui l’amministrazione attuale ha avuto modo di intervenire sulla programmazione dei fondi di bilancio.

La precedente amministrazione, infatti, aveva fatto confluire ifondi versati dall’ATER in capitoli di spesa generici e privi di vincoli di destinazione specifica. Senza una corretta architettura contabile e la creazione di capitoli dedicati, qualsiasi impegno di spesa per le opere di via Conversi, quindi, sarebbe stato amministrativamente nullo e finanziariamente irresponsabile, come il consigliere Toto sa bene vista la sua ultra decennale presenza in consiglio comunale.

Contrariamente a quanto asserito dallo stesso, quindi, esiste una costante sinergia tra l’assessorato alle Politiche Abitative e quello ai Lavori Pubblici, e tra questi e l’ATER.

L’amministrazione sta governando i tempi tecnici attraverso una strategia di attività parallele: mentre si procede verso l’appalto per i sottoservizi e le urbanizzazioni, gli uffici del settore patrimonio, in stretta collaborazione con l’ATER stanno già avviando la complessa procedura sulla verifica dei requisiti degli assegnatari.



L’obiettivo è far coincidere il completamento delle opere stradali con la revisione delle liste, evitando che gli alloggi restino vuoti o vengano assegnati senza i servizi primari essenziali, come spesso è accaduto in passato.

“Le difficoltà odierne – spiega l’assessore Gaudiano – hanno una radice precisa: la scelta compiuta negli anni passati, di incassare dall’ATER i soli oneri di urbanizzazione anziché imporre la realizzazione diretta delle opere nel quadro economico dell’intervento. Una decisione che ha creato un vuoto finanziario oggi a carico della collettività. Stupisce – aggiunge – che il consigliere Toto, già allora attivo nella politica cittadina, non abbia all’epoca sollevato dubbi su una gestione che avrebbe inevitabilmente generato i disagi attuali in via Conversi.

Al contrario, l’affidabilità di questa Amministrazione è testimoniata dai fatti: la consegna degli 8 alloggi domotici a Borgo La Martella, nel dicembre 2025, ha risolto una vicenda incagliata da ben 17 anni! In quel caso, abbiamo dovuto rimediare a impianti degradati dall’incuria del passato, riconsegnando dignità ai residenti”.

“Come amministrazione, preferiamo sempre rispondere con i fatti, piuttosto che alimentare sterili polemiche, spesso strumentali solo a creare un clima di sfiducia e disfattismo, o per acquisire la visibilità di un momento”, dichiara il Sindaco Nicoletti. “I nostri uffici sono aperti, così come la volontà di acquisire il sostegno costruttivo di tutti, soprattutto da parte di chi fino a ieri era in maggioranza e potrebbe offrire un contributo attivo se solo ci fosse la reale volontà di risolvere i problemi della città, e non solo la ricerca di risalto mediatico. Il mandato di questa amministrazione è rivolto esclusivamente alla tutela dei cittadini e alla risoluzione definitiva di problemi complessi che per troppo tempo sono stati ignorati”.

Matera, 17 aprile 2026



Consigliere Toto: risponde al Sindaco e all’assessore Gaudiano sulla mancata realizzazione delle urbanizzazioni di via Conversi.

Il consigliere comunale Augusto Toto replica con fermezza alle dichiarazioni del Sindaco e dell’Assessore ai Lavori Pubblici sulla mancata realizzazione delle urbanizzazioni di via Conversi

“Davanti a certi tentativi di difesa, verrebbe da ridere per non piangere,” esordisce Toto. “Il buon senso e le regole della buona amministrazione impongono che le opere di urbanizzazione primaria vengano realizzate contestualmente alla costruzione degli alloggi, non dopo che l’ATER ha comunicato l’ultimazione dei lavori. Una gestione oculata, da ‘buon padre di famiglia’, avrebbe pianificato gli interventi in anticipo per garantire la consegna immediata delle case ai cittadini.”

Secondo il consigliere, i fatti smentiscono la tesi di una collaborazione proficua tra gli enti: “Se la sinergia fosse stata reale, perché l’ATER ha dovuto sollecitare ripetutamente il Comune affinché accelerasse i tempi di realizzazione delle urbanizzazioni? La verità è che l’Amministrazione si è mossa solo il 10 marzo scorso, affidando tardivamente la progettazione esecutiva a un tecnico esterno. Queste opere avrebbero dovuto essere inserite nell’elenco annuale e finanziate nel bilancio di previsione 2026, già approvato a fine 2025.”

Toto rispedisce al mittente le accuse di sciacallaggio mediatico: “La reazione stizzita del Sindaco e dell’Assessora dimostra che l’interrogazione ha colpito nel segno, evidenziando fragilità amministrative e ritardi ingiustificabili. Non cerco visibilità, ma pretendo rispetto per i cittadini più fragili che aspettano da anni una casa. Come consigliere, continuerò a vigilare affinché le funzioni di controllo garantiscano trasparenza e concretezza, lontano dalle scuse burocratiche.”