“La sequenza genomica del vaccino contro il Covid sviluppato da Pfizer/BioNTech è attualmente l’unica visionabile, in quanto resa pubblica nel dicembre 2020 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi chiediamo che anche quella degli altri vaccini sia accessibile e condivisa con la comunità scientifica. E’ quanto ho scritto in un’interrogazione alla Commissione europea”, a scriverlo in una nota è l’eurodeputato Piernicola Pedicini, vicepresidente del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale.

“La condivisione delle sequenze genomiche – prosegue l’eurodeputato – consentirebbe alla comunità scientifica, di accedere alla chiave per migliorare la comprensione degli impatti potenziali dei vaccini approvati dalle autorità comunitarie e nazionali. Solo così i governi possono avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, per scegliere come tutelare al meglio la salute dei cittadini.”

“Ecco perché –conclude Pedicini– alla Commissione ho chiesto quali azioni intenda intraprendere affinché le case farmaceutiche dalle quali ha comprato i vaccini contro il Covid, rendano pubbliche questo tipo di informazioni”.