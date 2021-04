“Oggi la Giunta regionale di Basilicata, all’ultimo giorno utile, ha proceduto ad avviare le procedure amministrative per la gestione ordinaria e strutturata della riabilitazione e della RSA del Polo Ospedaliero di Tricarico.

Ciò significa che nessuna proroga è stata concessa alla Don Gnocchi (se non nelle more del bando) a differenza di quanto sbandierato nelle settimane precedenti da Regione e Comune.”

E’ quanto denuncia il Circolo del Partito Democratico di Tricarico con una nota in cui si precisa che:

“La questione era stata sollevata dal Partito Democratico di Tricarico e ripresa dai consiglieri regionali dello stesso Partito che, appunto, avevano proposto una mozione in Consiglio Regionale che questo chiedeva.

E ora ci domandiamo: a cosa sono serviti i mesi di sbandierata (solo nell’ultimo periodo e dopo nostra sollecitazione) proficua collaborazione tra i due Enti se solo oggi si giunge alla più logica delle soluzioni?

Perché nelle settimane scorse si è continuato a ripetere che la Don Gnocchi avrebbe continuato il suo percorso a Tricarico se tale esito non era certificato?

Forse in campagna elettorale non siamo noi ma chi cerca di portare a mezzo stampa risoluzioni di problemi fondamentali per la nostra comunità e il nostro circondario che nei fatti risolti (e forse anche affrontati) non sono.”