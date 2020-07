Decreto Legge Rilancio, soddisfazione del PD materano per gli investimenti in favore di Matera

“La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al Decreto Rilancio che stanzia ulteriori risorse finanziarie, pari ad un milione e mezzo di euro, per prolungare fino a dicembre 2020 le misure finanziarie per Matera Capitale europea della Cultura nel 2019.”

E’ quanto scrive in una nota il segretario materano del PD Cosimo Muscaridola che aggiunge:

“E’ un risultato importante che premia ancora una volta il lavoro e l’impegno del Partito democratico di Matera e del vice capogruppo al Senato nonchè Commissario regionale del PD lucano Dario Stefàno.

Un impegno del Partito Democratico profuso e indirizzato sulla città e sul territorio, dando fiducia ad una classe dirigente che ha saputo cogliere appieno l’appuntamento con la Storia e che deve continuare a svolgere un ruolo per il Sud e per l’intero Paese, come riconosciuto dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro per il Sud Provenzano.”