“In data odierna, siamo stati ricevuti dalla Commissione Prefettizia preposta all’amministrazione del nostro Comune.”

E’ quanto reso noto dal Circolo Pd Scanzano Jonico con una nota che così prosegue:

“Abbiamo avuto la possibilità di instaurare un dialogo cordiale che ha toccato in particolar modo la questione inerente all’invio dei verbali di accertamento che ha interessato numerosi cittadini scanzanesi, che nelle scorse settimane si sono rivolti a noi in cerca di supporto.

Abbiamo garantito la nostra disponibilità alla condivisione delle istanze e delle problematiche dei cittadini, nonché alla collaborazione per il bene della nostra comunità. Dall’altra parte, ci è stato assicurato il medesimo impegno da parte delle tre commissarie al confronto per far fronte alle problematiche del nostro paese.

Non possiamo che esprimere soddisfazione per questo incontro nella consapevolezza che quando si lavora per il bene della collettività e ci si confronta, si possono ottenere risultati importanti.”