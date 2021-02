“Giusto un anno fa nel salone comunale discutevamo di strade e di infrastrutture con il sottosegretario Margiotta.

Oggi voglio fare un plauso al presidente della provincia di Matera Piero Marrese per l’intervento di 687.000 euro sulla SP4 Cavonica.”

E’ quanto scrive in una nota il referente cittadino del PD di San Mauro Forte Giuseppe Santochirico che aggiunge:

“Quella strada ha rappresentato per tutto il paese una svolta, l’uscita dall’atavico isolamento della nostra comunità.

Molte volte ho interloquito con il presidente insieme al segretario provinciale Claudio Scarnato per trovare una soluzione su quel tratto di strada, anche per la sicurezza dei viaggiatori e degli studenti pendolari, su questi temi incontrai il 17 ottobre scorso con i rappresentati delle scuole di Matera il presidente e il consigliere regionale Acito.

Il Partito Democratico ha dimostrato di saper dare risposte concrete per la collettività. Viva San Mauro.”